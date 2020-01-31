Tedavisi tamamlanan Pamuk sahibine teslim edildi

KEÇIÖREN Belediye Başkanı Turgut Altınok, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kendisine ulaşan Sibel İmrek'in yaralı kedisi için talep ettiği tedavi hizmetinin sunulması için geçtiğimiz günlerde talimat verdi. Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü veteriner hekimleri de ağzında yırtık oluşan pamuk isimli kediyi ameliyat etti. Tedavisinin ardından iyileşme süreci tamamlanan Pamuk Keçiören 19 Mayıs Mahallesi'nde ikamet eden sahibine teslim edildi. Başkan Turgut Altınok, "Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz gerek kış aylarında donma tehlikesi yaşayan hayvanlarımız için gerekse evcil hayvanlar için oldukça faydalı çalışmalar yapıyor. Duyarlı vatandaşlarımız da gerek sosyal medya üzerinden gerekse diğer mecralardan bizlere ulaşarak bu konuda taleplerini rahatlıkla iletebiliyor. Bu anlamda Keçiören'de vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde hayvanlarımıza yönelik problemleri kolayca çözüme kavuşturuyoruz" dedi. Pamuk'un sahibi Sibel İmrek de hayvanlara karşı gösterdiği hassas tutumundan dolayı Başkan Altınok'a teşekkür ederek, "Başkanımıza sosyal medya aracılığıyla ulaşarak Pamuk'un tedaviye ihtiyacı olduğunu ilettim. Mesajıma hemen cevap geleceğini düşünmüyordum ama başkanımız adresimizi alarak hemen veteriner hekimleri yönlendirdi. Ameliyat ve tedavi süreci tamamlandıktan sonra Pamuk'u tekrar belediyemizden teslim aldık. Başkanımız Turgut Altınok'a ve tedavi eden veterinerlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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