Yenimahalle’de 6 bin bebeğe doğum hediyesi

enimahalle

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi'nin yeni doğum yapmış ya da yapacak anne adaylarına destek olmak ve dünyaya gözlerine açan bebeği güzelliklerle karşılamak için Eylül 2015'te hayata geçirdiği "Merhaba Bebek" projesi, bugüne kadar 5 bin 610 aileyi sevindirdi. Yenimahalleli vatandaşların beğenisini kazanan proje, bu yıl da hediye dağıtmaya devam ederken aileler, hediyelerini Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nden temin edebildikleri gibi dilerlerse belediye ekipleri tarafından evlerine de teslim ediliyor. 0-3 ay arasındaki bütün bebeklere verilen hediyelerin teslimi sırasında vatandaşlardan sadece bebeğin kimlik fotokopisi isteniyor.