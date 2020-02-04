Gönül doktoru

Erdinç Özten, Ankara'nın belirlenen semtlerdeki okullarda başlatılan projede herhangi bir ücret talep etmeden okul müdürleriyle koordineli olarak çalışmalarını yürütüyor. Özten'in amacı çocukların ve gençlerin sosyal çalışmalarda aktif görev almalarını sağlamak ve zararlı alışkanlıklardan uzak kalmalarına yardımcı olmak. Özten, "Hedefim, çocukların kendilerine olan özgüvenlerin gelişmesi. Bir yere ait olmaları ve toplumda alkış alabilmelerini sağlamak" dedi. Özten, Trabzon Maçka doğumlu. Hayatında hep halk oyunları vardı. Kendi kendine kemençe çalmayı öğrendi. Trabzon Halk Eğitim Merkezi'ne gidip halk oyunlarını ilerletti. Okul topluluğunda çalıştı. Daha sonra bunu geliştirerek eğitimini de vermeye başladı. 1981 yılında Ankara'ya geldi. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Halk oyunları ve kazandığı paralar ile tıp fakültesini okudu. 1993 yılında Ankara Cansu Gençlik ve Spor Kulübü'nü kurdu. Doktor olduktan sonra da devam etti ancak eğitimcilik daha ağır bastı. Ankara'da birçok ilköğretim ve liselere giderek yetenekli öğrencileri tespit etti. Hedeflerinin, çocukların vizyon sahibi bireyler olarak yetiştirmek olduğunu söyleyen Özten, "Talep çoktu sosyal yapı değişmeye başladı. Ücret talep etmeden devam ediyoruz. Bu işi gönüllü yapıyoruz. Gösteri için çeşitli illerden arıyorlar. Ailelerden de destek görmeye başladık. Keçiören'den, Çankaya'ya geldik buradaki asıl amaç çocuklarımızı asosyallikten kurtarmak. Bireysel disiplin, grup uyumu, toplumsallaşma vs. Hedefimiz, kültürümüzü yaşatmak, yaygınlaştırmak, nesillere aktarmak. Çocuklarımızı vizyon sahibi bireyler olarak yetiştirmek" dedi.ÖZTEN, "2008 yılında Keçiören Kalaba Lisesi'nden bulduğum yetenekli öğrencileri tespit edip onları çalıştırdım. Ardından Yetenek Sizsiniz'e katıldık. 2010-2011 döneminde Trabzon'a gittik. Halk oylaması ile finale geldik. 2008'den sonra 3 bine yakın genç yetiştirdim. Sonrasında yarışmaya katılmamızın bize artısı çok oldu. Festivallere gittik insanlar beğendiği için kalitemiz arttı" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU