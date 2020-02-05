Bir önceki yıla göre Ankara nüfusu arttı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu. Toplam nüfusun yüzde 50.2'sini erkekler, yüzde 49.8'ini ise kadınlar oluşturdu.Buna göre, Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 320 bin 146 kişi artarak 1 milyon 531 bin 180 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 50.8'ini erkekler, yüzde 49.2'sini kadınlar oluşturdu. TÜİK'in verilerine göre, 2019'da bir önceki yıla göre, il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 92.3'den yüzde 92.8'e çıktı ve böylece belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7.7'den yüzde 7.2'ye düştü. Türkiye nüfusunun yüzde 18.66'sının ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara takip etti.