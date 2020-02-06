Polatlılılar firmalarını geri istiyor

Polatlı'nın köklü firmalarından biri olan Baysal Turizm ve Üç Yıldız Turizm Otobüs İşletmesi 1 Şubat itibariyle Kasım'da yapılan ihale sonrası kapandı. Son ana kadar kontak kapatmayan 2 otobüs işletmesinin kapanmasına Polatlılı vatandaşlar da tepki gösterdi. 48 yıldır kesintisiz olarak hizmet veren ve birçok Polatlılı için tarihi bir anlam ifade eden Baysal Turizm ve Üç Yıldız Turizm kontak kapattı. Kapanan Baysal Turizm, "Yazıklar olsun Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne; 48 yıllık en güzel hizmetimiz helal olsun Polatlı halkına" diyerek seferlerine veda etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından Kasım ayında yapılan ihale sonrası ihaleye tek başına giren ve kazanan Polatlı Halk Otobüsleri İşletmesi bundan sonra Ankara-Polatlı arası hizmet veren tek firma olacak. Yolcuların iddiasına göre ihalenin tanıdıklara verildiği belirtildi. Ankara-Polatlı arası fiyatlar ise EGO Genel Müdürlüğü tarafından belirlenirken, yeni tarifede tam 13 TL, indirimli ise 9 TL olarak belirlendi. Firmanın sıfır araçlar aldığı ve Ankara-Polatlı arası bundan sonra yeni alınan araçlar ile hizmet vereceği öğrenildi. İhale öncesi taşıma ücreti ise 10 TL idi.Polatlılılar firmaların kapanmasına tepki gösterirken tepkilerin odağında bu defa Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Mansur Yavaş vardı. Vatandaşlar yarım asırlık firmaların bu şekilde kapanmasına tepki gösterirken, vatandaşların Büyükşehir Mavi Masa'ya konu ile ilgili tepkilerini dile getirdiği öğrenildi. Sosyal medya üzerinden de tepkilerini dile getiren Polatlılılar firmanın yeniden faaliyet göstermesini talep etti.BAYSAL Turizm'in sahiplerinden Yener Baysal 48 yıldır kesintisiz müşteri memnuniyeti ile taşımacılık yaptıklarını Mansur Yavaş geldikten sonra ellerindeki lisanslarının iptal edildiğini seferlerinin durduğunu söyledi. Şirketlerinin yeniden faaliyet göstermesini isteyen Baysal, "Yıllardır Ankara- Polatlı seferleri yapıyorduk. Eskiden ulaştırma bakanlığı tarafından takip ediliyordu ulaşım 6 yıldır Polatlı taşımacılığı Büyükşehir bünyesinde işliyor. Firmalar taşımacılık yapmak için her 6 ayda bir geçici faaliyet belgesi alıyordu. Biz her 6 ayda bir belgemizi yeniliyorduk. Yavaş seçilince taşımacılık tek elden küçük arabalarla yapılsın dedi ve ihale yaptılar onların tarafından tek bir firma girdi o kazandı mecburen kontak kapattık " dedi.

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