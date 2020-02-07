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‘Ben geldim

Giriş Tarihi: 7.2.2020 ABONE OL
‘Ben geldim Mevlana’
ANKARA Devlet Opera ve Balesi, pazar günü saat 20.00'de 'Ben Geldim Mevlana' konseri ile Opera Sahnesi'nde sanatseverler ile buluşuyor. Mevlana'nın insan sevgisini, akıl ve bilgisini, hoşgörü ve çoğulculuğunu, evrensel yönlerini her zaman ve her yerde ortaya çıkartmayı amaçlayan sanatçılar bu öğretileri "Ben geldim Mevlana" müzikli anlatımıyla seyirciyle buluşuyor. Mevlevi tasavvuf müziklerini aranje ederek ve Mevlana'nın hoşgörü felsefesinin yedi öğüdünü ayrı ayrı besteleyerek, şan, piyano, ney, kontrabas ve perküsyon eşliğinde klasik ve caz armonileri ile harmanlayarak, Mevlana'nın derin düşünceleriyle sahnelenmektedir.
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