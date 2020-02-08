Akyurt’a yüzme havuzu ve gençlik merkezi

BUGÜN NELER OLDU

2020 yılında 20 projeyi hayata geçireceğini açıklayan Akyurt Belediyesi, Bebek Kütüphanesi, 3-6 yaş Gündüz Bakımevi ve Uyanık Kütüphane'nin ardından Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi için çalışmalara başladı. Proje yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Ekim 2019'dan bugüne 500'den fazla çocuğu yüzme öğrenmesi için ilçe dışındaki kurslara götürdüklerini belirtti. Sosyal, kültürel etkinliklerin ilçede gerçekleştirilmesi adına farklı projeler üzerinde çalışma yaptıklarını söyleyen Başkan Ayık, bunlardan Akyurt'a en uygun ve kullanışlı olanının seçileceğini ifade etti. Proje tamamlanır tamamlanmaz temel atma ve inşaat aşamasına geçilecek. İnşaat sürecine de 2020 yılının ilk yarısında geçilmesi hedefleniyor.