Gecekonduda yaşam savaşı

5 YIL önce Gaziantep'ten Ankara'ya yerleşen Ateş ailesi Keklik Pınarı Mahallesi'nde bir gecekonduda 2 göz odada yaşıyor. Mustafa Can (13), Nursina (8), Nisanur (8) ve Emine Nur (7.5) adında 4 çocuğu olan Anne Nazan Ateş, makineye bağlı yaşayan kızı Emine Nur'un durumunu şöyle anlattı: 7.5 yıl önce doğum esnasında kızım oksijensiz kaldı. Beyin felci geçirdi. Hem zihinsel hem de bedensel engeli vardı. 6 yaşına kadar iyiydi. 6 yaşına girdiğinde solunumu gitti, oksijensiz kaldı. 2013 yılında Ankara'ya geldik. Hacettepe'ye geldiğimde sigortamız yok diyerek almadılar. Daha sonra Dışkapı Hastanesi'ne gittik, servise aldılar. 8 ay yoğun bakımda kaldı. Kalbi durdu, gözlerini kaybetti. Doktorlar 'Yapabilecek bir şey yok, yaşayabildiği kadar yaşayacak' dedi. Kızımı eve getirmeye karar verdim. 2 yıldır makineye bağlı yaşıyor" ifadelerini kullandı.Kızı için yardım istediğini söyleyen Ateş, "Yaşadığımız yer kızım için uygun bir yer değil. Evde fare ve böcekler geziyor. Gece çocuklara bir şey olacak korkusuyla uyuyamıyorum. Yaşanacak bir yer değil. Evin bodrumunda yılan bile çıktı. 4 çocuk ile bu evde yaşamaya çalışıyoruz. Tek isteğim çocuklarımı daKIZININ bakım parasıyla ayakta durmaya çalıştıklarını söyleyen Anne Nazan Ateş, "Büyük oğlum Mustafa Can 7. sınıfa gidiyor. Nur Sima ve Nisanur 3. sınıfa gidiyor. Sağdan soldan aldığım yardım ile çocuklarımı okutuyorum. Sadece kızım için aldığım bakım parası ile geçimimizi sağlıyoruz" diye konuştu.

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