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Gölbaşı’na 30 kilometrelik bisiklet yolu

Gölbaşı için yapılacak 30 kilometre uzunlukta bisiklet yolu için güzergah çiziliyor

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Gölbaşı’na 30 kilometrelik bisiklet yolu
GÖLBAŞI Belediyesi, ilçeye yapılacak olan uzunluğu 30 kilometreyi bulan Bisiklet Yolu için kolları sıvadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, EGO ve Gölbaşı Belediyesi yetkilileri bir araya gelerek Bisiklet Yolu'nun güzergâhının belirlenmesi için fikir alışverişinde bulundular. Koordinasyon toplantısına Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak, EGO Genel Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi yetkilileri katıldı. Toplantıda, Gölbaşı'nda yapılması düşünülen Bisiklet Yolu Projesi'nin 2.etabının geçeceği güzergahlar belirlenirken, projenin Mogan Gölü'nden Millet Bahçesi'ne, Millet Bahçesi'nden Eymir Gölü'ne, ardından da Kanal Ankara Projesi'ne bağlanacağı ifade edildi. Her türlü detayın ele alındığı ve harita üzerinde yapılan belirlemelerin ardından projenin güzergahında da saha incelemesi de yapılırken, toplantının ardından Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek projeyle ilgili detaylı bilgiler verdi.
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Gölbaşı’na 30 kilometrelik bisiklet yolu
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