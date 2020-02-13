Başkentte muz yetişir mi?

"Ankara ili iklim şartlarına uyum sağlayacak tarımsal ürünlerin tespiti ve teşviki amacıyla muz seralarının kurulmasına yönelik" başkanlık yazısı Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Şubat ayı toplantısının ilk oturumunda okundu. Bunun üzerine ilk sözü Yenimahalle Meclis Üyesi Mehmet Emin Ayaz aldı. Ayaz şunları söyledi: "Ankara'da muz yetiştiriciliği ve damızlık fıstık bahçesi kulağa çok hoş geliyor. Her ne kadar mikroklima özelliği olan alanlarda yapılacağı söylense de her mikroklima özelliği taşıyan alanlarda muz yetişmiyor. Bu yüzden göle maya çalmaya gerek yok. Yani ya olursa üzerinden çalışma yapılmaması lazım." Muzun eninde sonunda yetişeceğini ancak fiyatının da çok önemli olduğunu anlatan Ayaz, çekincelerine rağmen projeye olumlu görüş verdiklerini anlattı. Ayaz'ın konuşmasında sonra mecliste muz konusu ayrıntılı konuşuldu. Söz alanlar şunları söyledi:ANKARA Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Kırsal Kalkınma Daire Başkanımız ziraat mühendisi. Hiçbir araştırma yapmadan bunları ortaya çıkarmayacağını düşünüyorum. Ama dediğiniz gibi başarısız olursa faturasını ödeyecektir. İklim değiştikçe yapacağımız tarımın şeklide değişebilir. Alternatif ürün arayışı konusunda Kırsal Kalkınma Daire Başkanımız ile daha geniş görüşeceğiz. Ama tabii ki belediyenin bir lira boşa atacak parası yok. Bu konuda titiz davranacağımızı bilmenizi isterim. Boşa harcayacak bir liramız bile yok. Bu konuda titiz çalışacağız.YENIMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar: Kırsal kesimdeki üreticiyi teşvik ederek, tarımda Ankara'nın payını alabilmesi için bazı şeyleri hep birlikte yapabiliriz. Mikroklima konusunda Mehmet Bey'in dediği belki doğrudur. Ama Ankara bir termal şehridir. Yani çoğu ilçelerimizde olan termal su ile ısıtarak bütün ürünleri yetiştirme imkânımız var. Belki muzun verimi az olabilir. Bu sıcak suları ilçelerimizde seracılığa veya tarımın çeşitliliğine kullanabilirsek, işsizliğe, istihdama ve göçe önemli bir proje olur. Elimizdeki kaynağı verimli kullanmalıyız.TARTIŞMAYA AK Partili Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal da katıldı. Ünal, "Ankara'da muz yetiştiriciliği gibi denemelerin faydasının olmadığını, kısıtlı Büyükşehir bütçesinin daha verimli projelerde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ünal şunları söyledi: "Kırsal Kalkınma Daire Başkanı'na 'Muzu nerede yetiştirmeyi planlıyorsunuz?' diye sordum. 'Eskişehir'e giderken orada dar bir vadi var, orada düşünüyorum' dedi. Ankara muzu hayal ürünüdür. Biz denenmiş ve sonuç alınmış olanlara destek veya hibe vermeliyiz "açıklamalarında bulundu.

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