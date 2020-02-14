Dikmen’in yardım noktası

Muhtarlar anlatıyor söyleşimizin ikinci konuğu olan Çankaya'daki Aşağı Dikmen Mahallesi muhtarı Aslı Arslan. Arslan, 39 yaşında, Eskişehirli. Lise mezunu, evli ve 2 çocuk annesi asker eşi. İlk kez muhtar seçilen Arslan 8 yıldır Aşağı Dikmen Mahallesi'nde oturuyor. Muhtarın anlattığına göre Aşağı Dikmen Mahallesi'nde asayiş olayları yaşanmıyor. Muhtar seçilmeden önce de sürekli sosyal yardımlarda bulunan Arslan lojmandaki kadınların yoğun isteği üzerine muhtarlığa aday olduğunu söyledi. Aşağı Dikmen Mahallesi'nin nüfusu 15 bin. nüfusun yüzde 90'nı lojmanlarda yaşayan asker ve ailelerinden oluşuyor. Muhtarlık arı kovanı gibi çalışıyor. Eğer 5 kişi evrak için geliyorsa 30 kişi yardım kampanyaları için muhtarlığı ziyaret ediyor. Muhtar Aslı Arslan mahallesini anlattı, biz de sizin için yazdık:Mahallelinin sosyo-ekonomik durumu iyi. Lojman dışına sivil 5-6 site var. Mahallemizin güvenlik ve asayiş sorunu yok. Her mahallede 2-4 bekçi görev yaparken bizde sadece 1 bekçi o da sivillerin olduğu sitelerin orada görev yapıyor. Ankara'nın en güvenli mahallelerinden birisi çok şükür bizim mahallemiz. Mahallede yapılan asayiş toplantısında bizim mahallemizde tek bir sorun çıkmıyor.Mahallenin en büyük sorunu açık ya da kapalı pazar yerinin olmaması. Mahalle halkı pazar ihtiyacı için ya Gölbaşı ya da Mamak'a gidiyor. Mahallemizde yer sorunu olduğu için pazar yeri yok. Komşu mahallelerimize yapılsa bile razıyız. Çünkü buradaki kadınlar asker eşi olduğu için çoğunun eşi görev için sınıra gidiyor. Araç kullanamayan kadınlar pazar ihtiyaçlarını karşılamada zorlanıyorlar. Mahallemizde ilkokul ortaokul bir de Anadolu Lisesi var. Kütüphane ve sosyal faaliyet merkezi eksiğimiz de var. Onlar da yine arazi olmadığı için yapılamıyor. Otobüs hattı istiyoruz bir de ya da var olan hattın aktarma merkezlerine uzatılmasını talep ediyoruz. Burası Ankara'nın en merkezi konumlarından biri. Fakat AŞTİ ve Gölbaşı'na hastanelere direk ulaşım yok. Eşleri görevde olan kadınlar ulaşımda büyük sıkıntı yaşıyor.MUHTARLIK hayırsever merkezi gibi işliyor. Muhtarlığa vatandaşlık işlemleri yaptırmak için çok nadir insan girip çıkıyor. Sosyal medya üzerinden grup kuran asker eşleri Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Oran Melekleri grubu üzerinden yardım kampanyaları düzenliyor. MSB'nin Oran Melekleri asker eşlerinden oluşuyor. 1650 kişilik bir grup. Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına yardım ulaştırıyor. Eşleri sınırda ve doğuda terörle mücadele eden fedakâr asker eşleri de yurdun dört bir yanına yardım ulaştırıyor. 5 yıl önce Sur olaylarında görev yapan polis ve askerlere pasta börek yapıp gönderen grup büyüyerek koca bir aileye dönüştü. Kaymakamlık ve Valilik tarafından yaptıkları yardım kampanyaları büyük ilgi görüyor.TAMAMI asker eşinden oluşan MSB'nin Oran Melekleri sınıra giderek oradaki çocuklara kırtasiye ve kıyafet yardımında bulundu. Yayladağ'a gittik, çocukları savaş psikolojisinden çıkarmak için palyaço götürüp eğlence düzenleyip 350 Türkmen yetim çocuğu sevindirdik. Türkmen soydaşlarımıza 72 kamyon eşya gönderdik, erzak kolileri gönderiyoruz.ARDAHAN'DA sınırda bir köy okuluna gittik 300 çocuğa bot, mont ve kırtasiye yardımı yaptık. Ankara'daki 9 yetime annelik yapıyoruz, yetimlerin okuldan barınmaya kadar her türlü ihtiyaçları ile yakıdan ilgileniyoruz. Türkmenlere, yetimlere, yardıma muhtaç kim varsa araştırıp ellerinde avuçlarında ne varsa yardım eden asker eşleri son olarak Elazığ depremi sonrası soluğu Elazığ'da aldık. İki günde 20 bin 630 lira para topladı. 5 gün boyunca Elazığ'da depremzedelerin yaralarını sarmak için yardım ettik. Depremi unutturmak için çocuklara oyuncaklar dağıttık.

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