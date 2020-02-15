KPSS’ye engel yok

ALTINDAĞ'DA ilçedeki engelli memur adaylarına yönelik E-KPSS hazırlık kursu başladı. 4 merkezde gerçekleşecek olan KPSS hazırlık kursuna engelli bireyler büyük ilgi gösterdi. Kurslar, memur olmak isteyen ancak engeli nedeniyle ya da maddi imkânsızlıklar nedeniyle kursa gidemeyen memur adaylarına büyük kolaylık sağladı. Kurs verilecek merkezler Ali Ersoy Gençlik Merkezi, Özkent Akbilek Gençlik Merkezi, Aydınlıkevler Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ile Karapürçek-2 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi olarak belirlendi. 4 merkezde verilecek olan kurslara orta öğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde 110 kişi başvurdu. Kayıt işlemlerinin ardından kursiyerler, engel durumlarına göre gruplandırıldı. Kurslar, haftada 3 gün 09.00-16.00 saatlerinde verilecek. E-KPSS hazırlık kursuna yoğun ilgi olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağ'da yaşayan engelli kardeşlerimizden bu konuda çok yoğun bir talep vardı. Kimisi engeli nedeniyle, kimisi ise imkânları olmadığı için kursa gidemiyordu. Altındağ'da engelleri aşacağımıza söz verdiğimiz gibi bu engeli de aşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. E-KPSS hazırlık kursuna kayıt olarak derslere başlayan bedensel engelli Sevilay Yıldız (23), derslere aksatmadan devam edeceğini belirterek, "İnşallah güzel bir puan alır, memur olurum. Çalışmak istiyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

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