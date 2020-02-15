Yavaş’ın vaatleri sözde kaldı

ANKARA Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın " Ben gelmeden icraatlarım geldi" ifadesine karşılık Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, "10 ayda hiç bir şey olmadı cadde asfaltları delik deşik. Bakalım önümüzdeki günlerde ne gibi icraatları olacak. Bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Yavaş'ın hizmetlerine ilişkin konuşan Ünal, ciddi bir park çalışması göremediklerini ifade etti. Ünal, "Sadece ben değil birçok meclis üyesi arkadaşımıza da aynı konudan şikâyetler geliyor. Parklar bakımsız, ağaçlar kurudu diyoruz ama kurursa kurusun ben bu milletin parasını yedirmeyeceğim diyor. Ağaçlar kurusun ama bana hırsız demesinler diyor. Ciddi bir çalışma yapılmıyor"dedi.Yavaş'ın seçim vaatlerinden biri olan sosyal yardımlarda kart sistemine geçilmesi hakkında konuşan Ünal, "Göreve geldiğinden bu yana sosyal yardımlarla ilgili kartlı sisteme geçeceğiz. Vatandaşlarımıza kartı vereceğiz,sözleri vardı ama hâlâ bu konuda bir çalışma yok. Üstelik bir sürü işçiyi paket dağıtımını bitirdikleri bahanesi ile işten çıkardı. Halk market kuracağız. Çiftçimizden aldığımız ürünleri halk markette satışını yapacağız vaadinde bulunmuşlardı ancak bu konuda da bir çalışmaları olmadı. Seçim sürecinde Yavaş'ın Ankara'da su indirimi vaadinde bulundu. eylül ayı son oturumunda ise ASKİ'nin zarar ettiğini gerekçe göstererek kademeli olarak su fiyatlarında artışa gitmek için başkanlık teklifi önümüze geldi. Cumhur İttifakı olarak önergeyi reddettik. Daha önce suda indirimi yapan ASKİ Genel Müdürü ile zammı teklif eden ASKİ Genel Müdürü aynı kişi. Yani basiretli bir genel müdür ya da tüccar madem zarar edecek niye 8 ay önce bir indirimi Meclise sunar? 2019 Ankara için, Büyükşehir çalışmaları bakımından kayıp bir yıl oldu, inşallah 2020 yılında Ankaralıları mağdur etmezler"diye konuştu.

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