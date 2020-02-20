Keçiören’e çifte kupayla döndüler

KEÇIÖREN Belediyesi Bağlum Spor Kulübü Su Topu U15 Kadın ve Erkek takımları Nevşehir'de düzenlenen kış kupasını namağlup tamamlayarak çifte kupa sevinci yaşadı. Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen U15 Kadın ve Erkek Su Topu Kış Kupası'nda 6 erkek, 4 kadın takımı olmak üzere toplamda 150 sporcu yarıştı.
ONLARLA GURUR DUYUYORUZ
Bu müsabakalarda Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü Su Topu U15 Kadın ve Erkek takımları turnuvayı namağlup tamamlayarak birincilik kupalarının sahibi oldular. Çifte kupa heyecanıyla Keçiören'e dönen genç sporcular ve antrenörleri, spora verdiği desteklerden dolayı Keçiören Başkanı Turgut Altınok'a teşekkür ettiler. Spora ve sporcuya verdikleri desteklerle birlikte başarının da beraberinde geldiğine dikkati çeken Başkan Altınok, "Ciddi bir spor alt yapımız var. Ankara'da hiçbir belediyede olmayan spor tesisleri, yüzme havuzları, fitness merkezleri bizde var. Yüzme olimpiyatlarının düzenlenebileceği standartlarda bir havuzumuz var. Çocuklarımız ve gençlerimiz sporda başarılı oldukça mutlu oluyor, onlarla gurur duyuyoruz"
diye konuştu.