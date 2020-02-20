Keçiören’e çifte kupayla döndüler

NEVŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ

KEÇIÖREN Belediyesi Bağlum Spor Kulübü Su Topu U15 Kadın ve Erkek takımları Nevşehir'de düzenlenen kış kupasını namağlup tamamlayarak çifte kupa sevinci yaşadı.Bu müsabakalarda Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü Su Topu U15 Kadın ve Erkek takımları turnuvayı namağlup tamamlayarak birincilik kupalarının sahibi oldular. Çifte kupa heyecanıyla Keçiören'e dönen genç sporcular ve antrenörleri, spora verdiği desteklerden dolayı Keçiören Başkanı Turgut Altınok'a teşekkür ettiler. Spora ve sporcuya verdikleri desteklerle birlikte başarının da beraberinde geldiğine dikkati çeken Başkan Altınok,diye konuştu.