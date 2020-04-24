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Pes etmek yok

’yu kaçırınca hedefini ’da madalya kazanmak olarak belirledi. kotayı da aldı ama karşısına koronavirüs çıktı:

Giriş Tarihi: 24.4.2020 ABONE OL
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2016 Rio'yu kaçırınca hedefini 2020 Tokyo'da madalya kazanmak olarak belirledi. Milli çekiçci Özkan Baltacı kotayı da aldı ama karşısına koronavirüs çıktı:

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"3 dönümlük çalışma alanım 10 metrekareye düştü. Sadece 5 kiloluk su matarasıyla çalışabiliyorum. Ama asla moralimi bozmuyorum" Milli atlet Özkan Baltacı, Kovid-19 salgını nedeniyle evde geçirdiği sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Tokyo 2020'nin ertelenmesinin madalya almak için fırsat olabileceğine dikkati çeken Özkan, "Çünkü ben 2016 Rio Olimpiyatları'nı kaçırmış, olimpiyat hayali olan bir sporcuydum ve bu sene için kota almıştım. Çok ciddi hazırlıklar yapmıştım. Sağlık olsun. Moralimi bozmuyorum. Çünkü bu madalya almak için bir fırsat olabilir" dedi.

"EVİMDE 5 LİTRELİK SU MATARASIYLA ÇALIŞIYORUM"
Özkan, evinde çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirterek, "Haftanın 3 günü dışarıda büyük sahada, 4 günü evimin bahçesinde çalışıyorum. Bahçedeyken elime ne geçtiyse onunla çalışıyorum. Bu bazen bir ağırlık oluyor, bazen bir su matarası. Bu aralar özellikle 5 litrelik su matarasıyla çalışıyorum. Daha güvenli çünkü. Orijinal çekiçle çalışmam tehlikeli olabilir. Allah korusun, elimden kaçırmam durumunda çevre bina ve insanlara zarar verebilir" diye konuştu.

3 DÖNÜM ARAZİDEN 10 METREKARELİK BAHÇEYE
"Normalde 3 dönümlük alanda çalışıyoruz ama salgın nedeniyle 10 metrekarelik evimin bahçesini kendime antrenman alanı yaptım. Çünkü formumuzu korumamız gerek. O açıdan düzenli çalışmaya devam ediyorum." Baltacı, federasyon ve antrenörleriyle video konferans yoluyla düzenli görüştüğünü de söyledi.

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