Pes etmek yok

2016 Rio'yu kaçırınca hedefini 2020 Tokyo'da madalya kazanmak olarak belirledi. Milli çekiçcikotayı da aldı ama karşısına koronavirüs çıktı:"3 dönümlük çalışma alanım 10 metrekareye düştü. Sadece 5 kiloluk su matarasıyla çalışabiliyorum. Ama asla moralimi bozmuyorum" Milli atlet, Kovid-19 salgını nedeniyle evde geçirdiği sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Tokyo 2020'nin ertelenmesinin madalya almak için fırsat olabileceğine dikkati çeken, "Çünkü ben 2016 Rio Olimpiyatları'nı kaçırmış, olimpiyat hayali olan bir sporcuydum ve bu sene için kota almıştım. Çok ciddi hazırlıklar yapmıştım. Sağlık olsun. Moralimi bozmuyorum. Çünkü bu madalya almak için bir fırsat olabilir" dedi.Özkan, evinde çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirterek, "Haftanın 3 günü dışarıda büyük sahada, 4 günü evimin bahçesinde çalışıyorum. Bahçedeyken elime ne geçtiyse onunla çalışıyorum. Bu bazen bir ağırlık oluyor, bazen bir su matarası.. Daha güvenli çünkü. Orijinal çekiçle çalışmam tehlikeli olabilir. Allah korusun, elimden kaçırmam durumunda çevre bina ve insanlara zarar verebilir" diye konuştu."Normalde 3 dönümlük alanda çalışıyoruz ama salgın nedeniyleevimin bahçesini kendime antrenman alanı yaptım. Çünkü formumuzu korumamız gerek. O açıdan düzenli çalışmaya devam ediyorum.", federasyon ve antrenörleriyle video konferans yoluyla düzenli görüştüğünü de söyledi.