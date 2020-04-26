“Fenerbahçe’de efsane olacak”

Dünya devi Real Madrid ve Ajax'ın F.Bahçe'nin genç file bekçisini transfer etmek istediği haberleri gündeme bomba gibi düştü. Biz de Altay Bayındır'ın 8 yıl antrenörlüğünü yapan Ankaragücü'nün kaleci hocası Murat Türksoy ile konuştuk. Türksoy, hem eski öğrencisini hem de karantina günlerini SABAH'a anlattı. Fenerbahçeli Altay Bayındır ve Rizesporlu Gökhan Akkan'ın yetişmesinde büyük emekleri olan, iki kaleciyi hem alt yapıda hem de A takımda çalıştıran Ankaragücü kaleci antrenörü Murat Türksoy, "13 yaşında Bursa amatör kümeden Ankaragücü'ne geldi. 8 yıl beraber çalıştık. O zamanlarda yaşı küçüktü ama büyük hedefi vardı. F.Bahçe'de bunu yakaladı… Altay genç ve yetenekli birisi Avrupa takımları bu tur futbolcuları yakından izler Real Madrid ve Ajax'ın teklifleri gurur verici. Tesadüf değil. Yeter ki inansınlar ve sabır göstersinler. Ankaragücü'nden F.Bahçe'ye transfer olurken de henüz genç demişlerdi. Ama formayı kaptı. Bu yetenek işi. Elbette son söz F.Bahçe'nin… Kendinin de yıllardır en çok istediği lig zaten İspanya ya da Almanya" dedi.

RÜŞTÜ VE VOLKAN GİBİ EFSANE OLACAK

"Fenerbahçe büyük camia. Kaleciler hata yaptı mı çabuk görülür. Altay'ın da hatalı yediği goller var. Maç sonrası nerede hata yaptığını sorar. Tavsiyelerde bulunurum. Bu sabır hem Fenerbahçe'ye hem de Türk futboluna büyük bir kaleci kazandırır. Altay'ın da Fenerbahçe'de Rüştü ve Volkan gibi efsane olacağına inanıyorum. Kalecide şans faktörü de önemli. Altay'ı, Ankaragücü'nde 2.ligde şampiyonluk maçında oynattık. İyi oynadı. Rizespor maçında da penaltı kurtarışlarıyla dikkati çekti ve kaleyi bir daha bırakmadı. Bu nedenle kaleciler için bazı maçlar büyük şans oluyor. Altay da bunu iyi değerlendirdi."

OKUMAYI SEVER

"Altay çok sessiz ve sakin bir kişi. Hep idmanları ve maçları düşünür. Ankaragücü'nde okul ve Tandoğan arasında gününü geçirmiştir. Bol kitap okur. İşine odaklandığı için kimse ile tartışmaya girmez. Eleştiriye açıktır. Hep hedefe odaklanır. Bu nedenle çalışmayı çok sever. Telefonla görüşüyorum. Evde bireysel olarak çalışıyor"

FUTBOLU ÖZLEDİK

"Koronavirüs nedeniyle mecburen evimizdeyiz. Bu salgını da yeneceğiz. Nasıl ki bir kaleci rakip takımın şutlarına kalesinde geçit vermiyor. Bizde koronavirüsün daha fazla yayılmasına ve can almasına birlik ve beraberlik içerisinde el ele verip, geçit vermeyeceğimize inanıyorum. Bunun içinde tüm uyarılara uyalım, evde kalalım. Futbolu özledik. İnşallah en yakın sürede kavuşuruz"

VİDEOLAR GÖNDERİYORUM

"Şu anda yeni Altaylar ve Gökhanlar yetiştirmek için Ankaragücü'nde çalışmaya devam ediyorum. Çeşitli yaş gruplarında 32 kaleci var. Kendilerine video ile çalışma programı gönderiyorum. Onlar da çalışmalarının sonucunu video ile bana gönderiyorlar. Böylece kontrol etmiş oluyorum. Ayrıca kitap okumalarını, kitapların özetlerini bana göndermelerini istiyorum. İngilizce öğrenmelerini istedim."