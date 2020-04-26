Hizmet zengini belediye: Mamak

Kentsel dönüşümden, altyapıya, sosyal belediyecilik hizmetlerinden yatırımlara kadar birçok hizmet sunan Mamak Belediyesi bölgede istihdam sağlayan yatırımların yapımının yanı sıra sosyal ve kültürel yatırımlarla da Ankara'nın adından en çok söz ettiren belediyesi olmayı başardı. Göreve geldiği günden itibaren, Mamak'ta sayısız hizmete imza atan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 1 yılda yapılan hizmetleri ve projeleri SABAH Ankara'ya anlattı. Köse Mamak'ın gün geçtikçe değer kazandığının altını çizdi.

GÖNÜL KÖPRÜLERİ İMAR ETTİK

Başkan Köse, 64 mahalle ve 670 bin vatandaşa hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Göreve geldikleri günden itibaren belediye ile halk arasındaki gönül köprülerini imar ederek işe koyulduklarını kaydetti.

YATIRIM HAMLESİ SÜRECEK

Belediye Başkanlığı adaylık sürecinde vatandaşlara açıkladıkları projeleri bir bir hayata geçirdiklerini kaydeden Köse, bu kapsamda Ekoköy, Kıbrıs Kanyonu, Türk Tarihi Açık Hava Müzesi ve Etnospor Alanı, Akdere Bilim ve Sanat Merkezi, Binicilik ve Okçuluk Tesisi, Ekin Yüzme havuzu gibi projelerin startını verdiklerinin de altını çizdi. 2019 yılı içerisinde tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi veren Başkan Köse, yıl içerisinde altyapıdan, üst yapıya, kültür ve sanat etkinliklerinden çevreye, ağaçlandırmadan sokak hayvanlarına, istihdamdan turizme, spordan ulaşıma kadar birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Korona ile mücadelede Mamak Belediyesi'nin ünü sınırları aştı



Yerli üretim 4 Kovid19Savar'ımız ile 14 bin kilometre yol yaptık. 2 milyon litre dezenfektanlı suyu solüsyon buharına dönüştürüp sadece Mamak'ın değil bütün Ankara'nın "sağlık elçisi" olduk. Talep üzerine pek çok kardeş ilçemize gittik.

Pick-up araçlarımızı KovidSavar'a dönüştürdük, 14 sıcak sisleme makinesi aldık. 65 araç ve 420 personel ile adeta Virüs Avcısı bir ordu kurduk.

Mobil timlerimizle 10 binin üzerinde (Aile Sağlık Merkezi, Cami, Eczane, Fırın vb.) dezenfekte ettik

2 araç, 3 yaya dezenfekte tüneli kurduk. 50 bine yakın aracı dezenfekte ettik. 60 binin üzerinde insanımızın ateşini ölçtük.

20 km kaldırım, ile 9 bin çöp konteynırını el değmeden dezenfektan ve deterjanlı sularla yıkadık.

14 noktada maske dağıtımı 100 noktada atık maske ve eldivenler için özel çöp konteynırı koyduk. Yaklaşık 400 bin maske dağıttık. Aile Merkezimizde maske üretimini de başlattık.

Vefa Destek Grubu ile 65 yaş üstü ve kronik hastalarımızın alışveriş ve talepleri ücreti mukabili sağlanıyor.

İhtiyaç sahibi ailelere ulaşıyoruz. Kimseyi yalnız, çaresiz bırakmıyoruz. 10 bin temel gıda ve hijyen paketi . 20 bin yardım kolisi dağıttık.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstikrar ve Güven Kalkanı paketi açıklandı. Devletimize ve milletimize destek olmaya çalışıyoruz 3 ay süreyle İşgaliye Harcı almıyoruz. Faaliyeti durdurulan esnafımızdan, bu döneme ilişkin Çevre Temizlik Vergisi ile İlan ve Reklam Vergisini de almayacağız.

65 yaş üstü büyüklerimizin evlerindeki elektrik-su arızalarına acil müdahale aracımız hazır bekliyor.

Hamilelere özel ambulans hizmeti veriyoruz.

Kovid-19'a karşı 14 kuralı anlatan bilgilendirme yaptık.



MAMAK TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLACAK

HERKESE katkı sunduklarını anlatan Başkan Murat Köse, özellikle teknoloji ve sanatı üreten nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Başkan Köse, "Geleceğin bilim insanlarını ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye katkı sağlamaya, desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olmak istiyoruz. Mamak'ı bir kültür sanat şehri olmasının yanında bir bilim şehri olarak da konumlandırmak istiyoruz. Bu kapsamda da Mamaklıları bilim, teknoloji, kültür ve sanatla buluşturuyor, onlarla birlikte, hepimizin ufkunu genişletecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.



ALİ KUŞÇU YENİDEN YAPILIYOR

GEÇTIĞIMIZ Kasım Ayı'nda çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale gelen Ali Kuşçu Gökbilim Merkezinin yeniden inşasına başlanıyor. Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ni yeniden inşa ederek, daha güçlü bir şekilde donatarak, öğrenciler, gençler ve Tüm Ankaralıların hizmetine sunacaklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Eğlenceyi ve bilgiyi aynı anda sunan merkezimizi yeniden inşa ederek, daha güçlü bir şekilde donatıyoruz. Vatandaşlarımız hem uzay meraklılarının sorularını cevaplıyor hem de yerinde inceleme fırsatı sunuyor. Sadece Mamak'ta değil Ankara'nın tamamındaki öğrencilerin ücretsiz olarak hizmet alabilecekleri bir mekana dönüşecek" dedi.