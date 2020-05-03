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Tenis Federasyonundan milli sporculara müjde

Türkiye Tenis Federasyonu, yarından itibaren kendilerine bağlı kulüp ile akademilerde kurallara uymak kaydıyla milli sporcunun antrenman yapabileceğini duyurdu

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Tenis Federasyonundan milli sporculara müjde
GENÇLIK ve Spor Bakanlığı; il müdürlükleri ile 15 federasyona yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konulu resmi yazı gönderdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Tenis Federasyonu, "Hijyen tedbirlerine ve sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla 4 Mayıs (yarın) tarihinden itibaren Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesindeki açık spor tesislerinin özelliklerine göre asgari sayıda milli sporcunun antrenman yapabilmesi hususunda gerekli kolaylığın sağlanması istenmiştir" denildi.

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2021 Olimpiyatları ile Paralimpik Oyunları'na hazırlanan yüzme branşı dışındaki olimpik ve paralimpik havuz sporcularının da tüm tesislerde antrenman yapabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması istendiği vurgulanırken, "Bu doğrultuda, Türkiye genelinde federasyonumuza bağlı tenis kulüpleri ve akademilerde de hijyen tedbirlerine ve sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla açık spor tesislerinin özelliklerine göre asgari sayıda milli sporcunun antrenman yapabilmesi hususunda gerekli kolaylığın sağlanması, 2021 Olimpiyat Oyunlarına hazırlanan olimpik sporcuların antrenman yapabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması ve kurallara uyulması zorunludur" ifadelerine yer verildi.

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Tenis Federasyonundan milli sporculara müjde
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