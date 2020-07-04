Keçiören’in son yıldızı: Havva Elmalı

KEÇIÖREN Belediyesi kurumsal sosyal medya hesaplarından her hafta Perşembe günü yayınlananisimli programın bu haftaki konuğu, koruyucu aile yanında büyüyen görme engelli milli atlet Havva Elmalı oldu.1500 metre yarışında 5.29'luk derecesiyle iki altın madalyayı Türkiye'ye kazandıran Elmalı, hedefinin 2024 Paris Paralimpik Olimpiyat Oyunları olduğunu söyledi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise,sözleriyle sporcumuza övgüler yağdırdı.