Keçiören’in son yıldızı: Havva Elmalı

KEÇIÖREN Belediyesi kurumsal sosyal medya hesaplarından her hafta Perşembe günü yayınlanan "Keçiören'in Yıldızları"
isimli programın bu haftaki konuğu, koruyucu aile yanında büyüyen görme engelli milli atlet Havva Elmalı oldu. IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası T11 kategorisi 800 metre yarışında 2.44'lük,
1500 metre yarışında 5.29'luk derecesiyle iki altın madalyayı Türkiye'ye kazandıran Elmalı, hedefinin 2024 Paris Paralimpik Olimpiyat Oyunları olduğunu söyledi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise, "Havva gerek hayat hikâyesiyle gerekse atletizmde kazandığı başarılarla hiçbir engelin azim ve gayret karşısında engel teşkil edemeyeceğini tüm dünyaya gösterdi"
sözleriyle sporcumuza övgüler yağdırdı.