Mansur Yavaş’tan gençlere mühür!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2011 yılından beri binlerce gence eğitim veren Altındağ Belediyesi Karacaören Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi'ni mühürledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla gelen ekipler ayrıca yine gençler için spor alanı ve vatandaşlar için pazar alanı olarak inşa edilen tesisin de inşaatı mühürledi. Yaklaşık 9 yıldır binlerce gence hizmet veren gençlik merkezinin biranda mühürlenmesi tepki çekti. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Mühür Karacaören Mahalle sakinlerini ve bizleri derinden üzmüştür. Ayrıca yine aynı bölgede Altındağlı gençlerin spor etkinliği yapabileceği, Karacaörenli hemşehrilerimizin ise haftanın bir günü pazar alışverişlerini yapabilmesi için yapılan bir diğer tesis de Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından mühürlendi. Başkan Mansur Yavaş'ın bu hatadan biran önce dönmesini temenni ediyorum" dedi.