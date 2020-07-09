Millet Kütüphanesi’ne salgın döneminde yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in de katıldığı törenle 20 Şubat'ta açıldı. Çağdaş mimarinin yanı sıra Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden mimari izler taşıyan binasıyla dikkat çeken kütüphane, 125 bin metrekare kapalı alanı, 4 milyon basılı ve 120 milyonun üzerinde elektronik yayını, 5 bin kişilik oturma alanı, 9 farklı kütüphanesi ile Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma özelliğini taşıyor. 'Kütüphanenin kalbi' olan Cihannüma Salonu, Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 Türk devletini temsil eden 16 sütun üzerinde yükselirken, salonun kubbesinde Alak Suresi'nin 'O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir' mealindeki 4'üncü ve 5'inci ayetleri yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle 15 Mart'ta kapatılan kütüphane, normalleşme süreciyle birlikte kapasitesi, çalışma saatleri ve oturma alanları salgın tedbirlerine göre düzenlenerek 1 Haziran'da yeniden açıldı. Tedbirler kapsamında günlük ziyaretçi kabul sayısı 5'te 1 oranında düşürülen kütüphaneye 1000 kişi kabul ediliyor. Bulaş riskine karşı kütüphanede bulunan tüm dokunmatik ekranlar kapatıldı. Kitapların sterilizasyonu ise özel makine ile sağlanıyor. Kitaplar, makinede 1 dakikada sterilize edilerek yerine konuluyor.Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, ilk açıldığında kütüphanenin 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verdiğini, pandemi döneminde ise çalışma saatlerinin 09.00-18.00 olarak değiştirildiğini kaydetti. Tuğlu, "20 Şubat'ta açıldık, aynı gün 24 saat hizmet vermeye başladık, 15 Mart'ta kapılarımızı kapatmak zorunda kaldık. Bu süreçte günde ortalama yaklaşık 6 bin 100 kişi giriş yaptı, hafta sonları rakam 15 bin kişiyi buldu. 1 Haziran'da tekrar hizmete açıldığımızda bu sefer sosyal mesafeye dikkat ederek kapasiteyi 5'te 1 oranında düşürdük. Masalardaki sandalye sayılarını azalttık. Anlık 1000 kişi kapasiteyle içeri alıyoruz, bunu web sayfamızdan ilan ediyoruz. Ortalama 450-650 arası kişi ziyaret ediyor kütüphanemizi" dedi. Tuğlu, kitapların sterilize etmek için makineler aldıklarını belirtti.KÜTÜPHANEYE girişlerin daha rahat olması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile ortak projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Tuğlu, "Yeni kimlik kartına sahipseniz hiç kimseyle muhatap olmadan turnikelerden kimlik kartınızı okutup geçiş sağlayabilirsiniz. Özellikle araç ile giriş çok serbest. 2400 araçlık otoparkımız var ve aynı şekilde kimlik kartıyla araç ruhsatını görevli polislere göstererek giriş sağlıyorlar. Üye olmayan ya da yeni kimlik kartı olmayanlar için, girişte karekodlu geçici bir kart veriyoruz. e-Devlet üzerinden üye olunmuşsa, e-Devlet kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yapıp, interneti sınırsız bir şekilde kullanabilirsiniz. e-Devlet üyeliğimiz 100 binin üzerine çıktı" dedi.CUMHURBAŞKANIErdoğan'ın başlattığı kitap bağışlama kampanyasına yoğun katılımın olduğunu ve kütüphaneye her gün yeni kitapların geldiğini de belirten Tuğlu, "Günlük ortalama 1500'e yakın kitap giriyor. 4 ayda yaklaşık 80 bin civarında yeni kitap koleksiyona eklenmiş oldu. Sadece Türkiye'den değil, yurt dışından da geliyor. Katar'dan 2 önemli koleksiyonumuz gelmişti, henüz işlemlerine başlayamadık" diye konuştu.