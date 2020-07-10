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Beypazarı’nda yatırım atağı

Giriş Tarihi: 10.7.2020 ABONE OL
Beypazarı’nda yatırım atağı
AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Polat, Beypazarı'nda yapımı devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında görüşmeler gerçekleştirdi. Heyet, ilk olarak Ankara Üniversite Beypazarı Meslek Yüksekokulu yanında yapımına devam edilen Kredi ve Yurtlar Kurumu inşaatını yerinde inceledi. Daha sonra ilçe merkezinde bulunan ve kullanım ömrünü tamamlamak üzere olan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesisleri ile Oğuzkent mevkiinde bulunan sentetik çim sahada inceleme yapıldı.
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Beypazarı’nda yatırım atağı
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