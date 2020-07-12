Pursaklar’da doğru bilgiye hızlı ulaşım

Pursaklar Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebilmek için bilgi toplumunun gerekliliği olan Kent Bilgi Sistemini devreye sokarak, zaman kaybının önüne geçerek, ilçe sakinlerine önemli kolaylıklar sağlıyor. Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün Kent Rehberi Bilgi Sistemi, İmar Askı Bilgi Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi, Mezarlık Yönetim Sistemi olmak üzere 4 farklı bilgi sistemi geliştirmesiyle Pursaklar'a ait teknik, sosyal ve ekonomik durumun belediye çalışmalarında hizmet verimliliğinin, hızın, kalitenin yükseltilmesi, belediye yöneticilerine, güncel verilere dayalı karar destek sistemleri ile daha hızlı ve doğru kararlar verme imkanı sağlıyor.

KENT REHBERİ BİLGİ SİSTEMİ

Pursaklar halkı Kent Rehberi Bilgi Sistemi ile ilçenin tüm mahallelerin haritalarını burada bulabilecekler. En yakın hastane, eğitim kurumları, resmi kurumlar, ibadethaneler, banka yerleri, alışveriş yerleri, park yerleri, sağlık tesisleri, iş merkezleri, polis merkezleri, bankalar, adres sorgulama, durak yerleri, afet toplanma yerleri, nöbetçi eczaneler, e-imar durumu, ada parsel sorgulama, üst yapı projeleri ve çalışmaları ''Kent Rehberi Bilgi Sistemi'' aracılığıyla vatandaşların hizmetine sunuluyor. Belediyenin yapmış olduğu ve yapacağı çalışmalar, alacağı kararlar, üreteceği projeler ve farklı formattaki birçok karmaşık veri, yöneticiler tarafından bir arada değerlendirilebilecek. Yönetim Bilgi Sistemi ile belediye personelinin işini kolaylaştırarak yöneticilere daha net, daha hızlı bilgi sunulmasını sağlamak için; Proje Takip Modülü, Sosyal Yardım Modülü, Engelli Koordinasyon Modülü, Takbis Modülü, Kent Rehberi Modülü, Cenaze İşlemleri Modülü, İmar Askı Modülü, Uygulama İmar Planları, Parselasyon Planları, Mania Haritası, Hali Hazır Haritalar, Jeolojik Etüd Haritaları, Doğalgaz Hatları, İçme Suyu Hatları, Pis Su Hatları, Yağmur Suyu Hatları, Belediye Parselleri, Çöp Konteynırları, Plan Değişikliği Sorgulama Modülü, İdare Sınırlar, Ortofoto Haritaları, Zamansal Sorgulama gibi hemen hemen tüm modülleri kullanma imkanına sahip olacaklar.

MEZARLIK BİLGİ SİSTEMİ

Mezarlık bilgi sistemi sayesinde vefat eden kişilerin definle ilgili tüm bilgileri bir veri tabanı üzerinde kayıt altına alınarak vatandaşlar kullanımına sunuluyor. Vatandaşlar, gitmek istedikleri Mezarlıkları Sorgulama, Defnedilen kişi ile ilgili bilgileri sorgulama ve Cenaze Kayıt işlemlerine ''Mezarlık Bilgi Sistemi'' üzerinden ulaşabilecek. Kent Bilgi Sistemi ile Pursaklar'ın büyük kazanımlar elde ettiğini belirten Bilgi İşlem Müdürü Tugay Şahin, "Kent Rehberi Bilgi Sistemi ile ilçemize ait bütün bilgiler artık bir tık uzağımızda olacak'' diye konuştu.





HEM TASARRUF HEM DE KOLAYLIK

BELEDIYE olarak hizmetlerini dijital sistemlere uygun hale getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ''Bizler ilçemizde günümüz teknolojisini kullanarak coğrafi tabanlı ve etkin bir şekilde Pursaklar'ı yönetebilmeyi hedefliyoruz. Modern belediyecilik noktasında artık kaçınılmaz bir gereklilik olan Kent Bilgi Sistemi ile belediyemizin daha etkin ve verimli çalışmasına olanak sağlayacak. İş gücü, kaynak ve zaman tasarrufu sağlayan bu sistemle aynı zamanda uygulamada bilgi ve veri güvenliği de sağlanmış olacak'' dedi.



İMAR ASKI BİLGİ SİSTEMİ



İMAR ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yapmış olduğu ''Uygulama İmar Planı'' ve ''Parselasyon Planı'' çalışmalarının modül aracılığıyla Web üzerinden yayınlanarak, yapılan çalışmaların takibi de internet üzerinden yapılabilecek. Vatandaşlar, Pursaklar Belediyesine gelmeden bir tıkla da işlemlerini sonuçlandırabilecek