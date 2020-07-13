‘Çocuk oyuncağına çevirdiler’

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı sınırlaması getirmesine sert eleştirilerde bulundu. Öncelikle 2020-2021 sezonunun 11 Eylül tarihinde başlamasını doğru bulduğunu söyleyen Hamzaoğlu,dedi.Yabancı kısıtlamasının çocuk oyuncağına döndüğünü söyleyen tecrübeli teknik adam, "Her sene bir şeyler yapıyoruz. Önce düşünüp sonra hareket etmeyi sevmiyoruz. Biraz kafa yorup hareket edemiyoruz. Ben sınırlamalara karşıyım. İyi oyuncu bulduysanız alırsınız. Sorun sınırlama değil.ifadelerini kullandı.Öte yandan önceki gün Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek 36 puana ulaşıp kümede kalma riskini neredeyse sıfırlayan Başkent kulübünün hocası Hamzaoğlu, takımının mücadelesinden çok memnun kaldığını söyledi. Hamzaoğlu,değerlendirmesini yaptı.GENÇLERBIRLIĞI ligde son deplasman galibiyetini 16 Şubat'ta oynanan 22. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a karşı 1-0'lık skorla elde etmişti. Sonrasında dış sahada çıktığı 4 maçtan 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılırken gol dahi atamayan Gençler, İzmir'de bu sezonki 4. deplasman galibiyetini elde etti. Süper Lig'in 33. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, sezonu Ankara'da Beşiktaş maçıyla tamamlayacak.