‘Çocuk oyuncağına çevirdiler’

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı sınırlaması getirmesine sert eleştirilerde bulundu. Öncelikle 2020-2021 sezonunun 11 Eylül tarihinde başlamasını doğru bulduğunu söyleyen Hamzaoğlu, "Süper Lig'in bu tarihte başlaması normal bir durum. Dinlenmek için biraz ara vermek zorundayız. Transfer için de zamana ihtiyacımız var. Bana göre 11 Eylül doğru bir tarih"
dedi.
SINIRLAMAYA KARŞIYIM
Yabancı kısıtlamasının çocuk oyuncağına döndüğünü söyleyen tecrübeli teknik adam, "Her sene bir şeyler yapıyoruz. Önce düşünüp sonra hareket etmeyi sevmiyoruz. Biraz kafa yorup hareket edemiyoruz. Ben sınırlamalara karşıyım. İyi oyuncu bulduysanız alırsınız. Sorun sınırlama değil. Kulüplerin imkanlarını kullananlardır. Kulüpleri yabancı sınırlaması değil yöneticiler kötü hale getirdi. 10 lira kazanırken 100 lira harcamak mantıksız. TFF hiçbir şekilde destek vermemeli. Batan batsın, doğru işler yapan kalsın"
ifadelerini kullandı.
İLK GOLDE ŞANSLIYDIK
Öte yandan önceki gün Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek 36 puana ulaşıp kümede kalma riskini neredeyse sıfırlayan Başkent kulübünün hocası Hamzaoğlu, takımının mücadelesinden çok memnun kaldığını söyledi. Hamzaoğlu, "İlk golde kalecinin elinden topu kaçırması bizim için şanstı. Bu da bizim maçı daha kontrollü yürütmemizi sağladı. İyi oyundan ziyade stratejik oynamak gerekiyor. Sıcak hava, nem ve oldukça zorlandık. Futbolcular maçın sonuna kadar mücadeleyi gösterdiler. Takımı kutluyorum"
değerlendirmesini yaptı.
DEPLASMANDA KAZANMAYI ÖZLEMİŞTİ
GENÇLERBIRLIĞI ligde son deplasman galibiyetini 16 Şubat'ta oynanan 22. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a karşı 1-0'lık skorla elde etmişti. Sonrasında dış sahada çıktığı 4 maçtan 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılırken gol dahi atamayan Gençler, İzmir'de bu sezonki 4. deplasman galibiyetini elde etti. Süper Lig'in 33. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, sezonu Ankara'da Beşiktaş maçıyla tamamlayacak.