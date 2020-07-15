Kahramankazan’da şehitler için mevlit

FETÖ darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazan'da, darbe girişiminin engellenmesinin 4'üncü yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı. Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü önünde şehit düşen 9 Kahramankazanlı ile Türkiye genelinde şehit olan 251 vatandaş ve tüm şehitler için mevlit okutuldu. Mevlidin ardından 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisinin açıldı.Kahramankazan Belediyesi'nce, darbe girişiminin engellenmesinin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında ilk olarak, Ulu Camii de şehitler için mevlit okutuldu. Şehitler için okutulan Mevlid-i Şerife, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve ilçe protokolü ile şehitlerin yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. Kahramankazanlılar mevlide yoğun ilgi gösterirken, şehitlerin ailelerini yalnız bırakmadı. Mevlit sonunda vatandaşlara lokum ve şerbet ikram edildi.Bir diğer etkinlik ise 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi. Ulu Cami avlusunda açılan sergisiye yoğun ilgi gösterildi. Başkan Oğuz,protokol ve vatandaşlar sergiyi gezdi.BAŞKAN Oğuz, Türk Milleti'nin 15 Temmuz gecesi demokrasi tarihine altın harflerle yazılan bir destana imza attığını belirterek, "15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ateşlediği işaret fişeğini takip eden Türk milleti o gece aynı Çanakkale'de, istiklal Harbi'nde olduğu gibi destan yazdı" dedi. 15 Temmuz'u unutmadıklarını, unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyleyen Oğuz, "Aziz şehitlerimizden, kahraman gazilerimizden ve büyük Türk Milleti'nden Allah razı olsun. Onların bu kahramanlıklarını sonsuza dek unutmayacağız ve unutturmayacağız" diye konuştu.