Ömer mezarı başında anıldı

Çubuk'ta kaymakamlık ve belediyenin düzenlediği "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, şehit Takdemir'in Yakuphasan Mahallesi mezarlığındaki kabri ziyaret edildi. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehidin babası Nihat ve babaannesi Satı Takdemir'e, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş tarafından Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Şehit Takdemir'in ailesinin köydeki evinin de ziyaret edildiği etkinlik kapsamında, şehitler için mahalle konağında mevlit okundu.Baba Nihat Takdemir, gazetecilere, askere gitmesine sayılı günler kala oğlunun şehit olduğunu söyledi. Oğlunun hep şehit olmak istediğini anlatan Takdemir, "Sürekli bir asker ve şehit olmak isteği vardı. O nedenle de Allah ona şehitliği nasip etti. Çocuğum ile gurur duyuyorum. 4 yıl geçti ve yalnızlığını çekiyoruz." diye konuştu. Baba Takdemir'e başsağlığı dileyen Kaymakam Keleş de 15 Temmuz'da şehit düşen Ömer Takdemir'i rahmet ve minnetle andıklarını kaydederek, "Allah rahmet eylesin, Allah sizlere ömür ve sabır versin. Şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine bugün bizler rahat yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.