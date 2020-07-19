Türkiye Ragbi Federasyonu Dünya Ragbi Birliği’nde

TÜRKIYE Ragbi Federasyonu (TRF), Dünya Ragbi Birliği (World Rugby) temsilci üyesi olduğu açıklandı. Türkiye Ragbi Federasyonu'nun (TRF), Dünya Ragbi Birliği (World Rugby) temsilci üyesi olduğu açıklandı. Federasyondan yapılan açıklamada,ifadeleri kullanıldı.