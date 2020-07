Büyükşehir Kalecik’i görmezden geliyor

2019 faaliyet raporlarının görüşüldüğü Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısında ilçe belediye başkanları ilçelerindeki temel sorunları bir bir anlattı. İlçeler Başkan Mansur Yavaş'tan hizmet beklediklerini söyledi. Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, Başkan Mansur Yavaş'ın sözlerini yerine getirmediğini söyledi. Başkan Kalkan konuşmasına şöyle devam etti: "Köyleri birbirine bağlayan yollarımız çok kötü durumda. Vatandaşlarımız her gün arayıp Mansur Başkanın sözlerini hatırlatıyor. Kalecik Belediyemiz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden beklediği ilgiyi görememiştir ne yazık ki.""Kalecik, yüzölçümü olarak 25 ilçe arasında en büyük onuncu ilçe. 2019 yılı faaliyet raporunu değerlendirdiğimde ilçelerde yapılan çevre düzenlemelerinde maalesef sondan ikinci sırada yer alıyoruz. Bu süre içerisinde herhangi bir park yapılmamıştır. Bir tane bile bitki, ağaç dikilmemiştir. Emlak ve istimlâk dairesinin bir çalışması olmamıştır. Vatandaşa yönelik hiçbir üst yapı çalışması yapılmamıştır. Mansur başkanımız seçimden önce Kalecik'e geldiğinde mitingde yolu olmayan köylerde beton yol çalışması yapılacağını ifade etmişti. Ancak seçimden sonra Fen İşleri Dairesi tarafından Kalecik'te sadece 445 ton asfalt serim çalışması yapıldı. Asfalt serimde sondan ikinci sırada olan bir ilçeyiz." "Kalecik'in 65 katı büyüklüğündeki bir ilçemize bin kat fazla asfalt serim çalışması yapılmıştır. Köyleri birbirine bağlayan yollarımız çok kötü durumda. Vatandaşlarımız her gün arayıp Mansur Başkanın sözlerini hatırlatmakta. İtfaiye binamız belediyemiz kademesinin içerisinde yer almakta. İtfaiye Daire Başkanı Kalecik'e geldiğinde ona da ifade ettim. 'Araziyi ben veriyorum, Kalecik'e yakışır bir itfaiye binası yapmakta sizin görevinizdir' dedim. Ama bu sürede bir çalışma yapılmadı. 57 mahallesi olan bir ilçede bir itfaiye aracı bulunmaktadır. Takviye amaçlı belediyemize verilen su tankeri seçimden sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından geri çekilmiştir. Vermemek için direndik. Çıkan yangınlarda da haklılığımız kanıtlandı. Az sayıda itfaiye personelimiz canlarını dişlerine takıp çalışıyorlar."Pandemide Büyükşehir kovid aracı Kalecik'i yalnız iki kere geldi. Gezdi ve gitti. Kaleciğimiz modern bir aile yaşam merkezini fazlasıyla hak ediyor.""MEZARLIKLARIN bakımı belediyemiz tarafından yapılıyor. Ana cadde çalışmaları yine belediyemizce yapılıyor. Verdiğimiz 22 önergeden yalnız 5 tanesi faaliyete sokuldu. Uludere Barajımız bir sulama barajı ama kısmen içme suyu barajı olarak da kullanılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ankara Valiliği destekleriyle turizm atağı yapmaya çalışıyoruz. Devlet Su İşleri'ne bir yazı yazdım. Uludere Barajı'nda elektrikli teknelerle gezi turları yapmak istiyorum. Devlet Su İşleri değişen mevzuat kapsamında bunun mümkün olduğunu söyledi. ASKİ Genel Müdürlüğü izin veremeyeceğini resmi yazıyla bize iletti. Bu barajda arıtma sistemi var. Şu an çöp içerisinde ne yazık ki. ASKİ Genel Müdürlüğü sağlık konusunda bu kadar hassassa öncelik bu alanlarda temizleme faaliyetleri yapmalı.""15 köyümüzde suyumuz yetersiz. 15 köyümüzde altyapımız yok. Seçimden önce başlatılan bir kısmı bitirilen 19 köyde içme suyu şebeke ve iletim abone hatları yenileme ve ilaçlama ek proje imalatı yapılırken 2019 yılında herhangi bir ihale ve proje çalışması yapılmadı. 15 köyde içme suyu deposu yapılırken 2019 yılında herhangi bir çalışma olmadı. 7 köyde kanalizasyon çalışması yapılırken Mansur Başkan döneminde çalışma yapılmamıştır. 12 köyde sondaj çalışması yapılırken 2019 yılında herhangi bir çalışma yapılmamıştır.""MANSUR Başkan Kalecik Un Fabrikası'ndan un alacağını söylemişti. Biz Halk Ekmek'in talebi doğrultusunda para harcadık. Ama sözler tutulmadı. Buğday alımı ile ilgili. 3 bin 500 tonluk bir anlaşma yapmıştık. Ancak gelinen süreçte bunun çok az bir miktarı karşılanabildi. Kalecik çiftçisine süt toplama faaliyetini Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı destekleri ile yapılacağını hatta bir kooperatif kurulabileceğini ifade etmişti. Ancak kooperatif Kalecik Belediyesi'nin destekleri ile kuruldu."Bazı söylentiler kulağımıza geliyor. 'İlçe belediyelerine bir şey vermeyin' diye. Bugüne kadar arkadaşlarımız ne talep ettiyse biz elimizden geldiğince karşılamaya çalıştık. Ama bir iş makinesi talebimiz bile geçiştiriliyor. Arkadaşlar koordineli çalışmaktan kaçınıyor. Şehrimizin marka değerinin artması için her alanda çalışılmalı."