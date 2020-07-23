Doğalgaz abone merkezi açıldı

ELMADAĞ'DA doğalgaz abone merkezi tekrar hizmete açıldı. Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, "Doğalgaz olmayan mahallerimiz için Başkent Doğalgaz ile görüşmelerimiz devam etmektedir" dedi. Elmadağ'da doğalgaz servis hattı çekilen ve tesisat projeleri onaylanan vatandaşların, Ankara'ya kadar gitmelerine gerek kalmadan doğalgaz abonesi olabilecekler. Abonelik işlemi için tapu veya kira kontratı, kimlik fotokopisi ve tesisat projesinin onaylandığına dair iş bitim kağıdı ile tekrardan hizmete açılan, Gümüşpala Mahallesi Altınbaş Caddesi İstasyon Cami Karşısında bulunan Başkent Doğalgaz abonelik merkezine getirilmesi yeterli olacak.Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın: "Başkent Doğalgaz ile yapmış olduğumuz toplantılar neticesinde, vatandaşlarımıza söz vermiş olduğumuz doğalgaz olmayan 3 mahallemize doğalgaz yatırımı yapılarak çalışmalar başlanmıştır. Şuana kadar İlçemiz genelinde 11 bin doğalgaz abonesine ulaşmış bulunuyoruz. Hizmette devamlılık ve kolaylık esasıyla Abonelik işlemlerini, Ankara'ya gitmeden vatandaşlarımız tekrar hizmete açılan merkezde kolaylıkla yapabilecekler" dedi.