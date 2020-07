Kurban etini 24 saat mutlaka dinlendirin

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl buruk geçen Ramazan Bayramı'ndan ardından sokağa çıkma kısıtlaması olması beklenmiyor. Uzmanlar Kurban Bayramı'nda yanlış beslenme birçok sağlık problemini beraberinde getirebiliyor. Bu süreçte et pişirme teknikleri, et saklama koşulları, porsiyon kontrolü ve et ile birlikte hangi besin gruplarına yer verilmesi gerektiği önemli noktalar arasında.Bayramda da yeterli ve dengeli beslenmek için tabaklarda besin çeşitliliği sağlanması gerektiğini ifade eden Diyetisyen Gurbet Ünal Özen kurban bayramında nasıl beslenilmesi gerektiği hakkında ipuçlarını verdi: Besin öğesi kayıplarını ve hastalık riskini en aza indirmek için doğru pişirme teknikleri önemli. Sağlığı tehdit eden mikroorganizmaların üremesini engellemek için etleri uygun koşullarda saklamak önem taşıyor. Kırmızı et proteinden zengin bir kaynak olduğundan daha hızlı bozulma riski var. Kurban etlerinin kesildikten hemen sonra tüketilmesi en büyük yapılan hatalardan birisi. 0O C' de ortalama 24 saat dinlendirildikten sonra tüketilmesi hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık gibi gastrointestinal sistem problemlerini azaltacaktır. Kıyma haline getirilmiş etler buzdolabında 1 günden fazla bekletilmemeli. Etler uzun süre saklanmak istenirse pişirilecek kadar miktarlara ayrılıp -18 O C'de 6 ay kadar saklanılabilir. Pişirmek için buzluktan çıkarılan etler, buzdolabının alt raflarında çözdürülmeli, çözdürülen etler hemen pişirilmeli ve tekrardan dondurulmamalı.Etin çeşidine göre uygulanan pişirilme yöntemi farklılık gösterir. Bağ dokusu fazla olan etler kuru ısıda pişirildiği zaman sert olur. Bu tarz etler kıyma halinde tüketilmeli veya sulu ısıda pişirilmelidir. Yüksek sıcaklıkta pişirilen etlerde bir miktar vitamin ve mineral kayıpları olur, bu nedenle etler normal sıcaklıkta pişirilmeli. Izgarada pişirilen etlerde kaybolan su ile birlikte B1 ve B12 vitamini kayıpları görülür. Yağda kızartmada vitamin kayıpları yüzde 40'lara kadar çıkarken, az su konularak pişirilen etlerde vitamin kayıpları neredeyse yok denecek kadar azdır. En sağlıklı pişirme yöntemi az su konularak yapılan nemli ısıda pişirme yöntemidir. Çok yüksek ateşte pişirilen etlerin dış yüzeyindeki proteinler hemen katılaşarak ısının etin iç kısmına gitmesine engel olur. Etin iç sıcaklığı 75 O C' ye kadar ulaşmalı. Izgara yaparken etler çok çevrilmemelidir, çünkü bu durum su kaybı ile birlikte yüksek vitamin kayıplarına sebep olur. Kanserojen bileşiklerin oluşum riskini azaltmak için ateş ile aradaki mesafe minimum 15 cm olmalı.Kırmızı et iyi kalite protein kaynağıdır. Bunun yanı sıra demir, çinko, B12, B6 ve B12 vitaminlerini yüksek miktarda içerir. Bu vitaminlerinde eksiklik görülen bireylerde iyi bir besin tercihi olabilirken; doymuş yağ ve kolesterol miktarı yüksek olmasından dolayı tüketim miktarına dikkat edilmesi gereken besinler arasındadır. Özellikle, obezite problemi olanlar, kalp-damar hastaları, gut hastaları, tansiyon hastaları ve mide rahatsızlığı olan bireyler ile yaşlılar tüketirken dikkatli olmalı. Yeterli ve dengeli bir öğün olması açısından tüketirken besin çeşitliliğine önem verilmeli. Süt grubundan yoğurt veya ayran gibi besinler, tahıl grubundan tam tahıllı bir ekmek ve sebze-meyve grubundan renkli bir salata ile dengeli bir tabak oluşturulabilir.