Adrese teslim ihale skandalı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 1 yıldır müdürler ya görevinden istifa ediyor ya da görevinden alınıyor. Başkan Mansur Yavaş, göreve geldiği günden bu yana ekibini oluşturmakta sıkıntı yaşıyor. Sık sık genel müdürlerin değiştiği ABB'de bu kez ANFA Genel Müdürü Nevzat Uslucan görevinden alındı. Uslucan, 4 Mart tarihinde yeni kurulmuş bir şirkete birkaç gün sonra pazarlıkla ihale verdi. Adrese teslim ihale sosyal medyaya düşünce müfettişler inceleme yaptı. Canlı yayınlanmayan ihale incelenen raporlar üzerine Uslucan'ı koltuğundan etti.

İLÇE BAŞKANININ KARDEŞİ

ANFA Genel Müdürü İYİ Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Mehmet Salih Uslucan'ın kardeşi Nevzat Uslucan müfettiş raporları sonrası görevinden alındı. Yerel seçimlerden 1 ay sonra CHP'li Mansur Yavaş, ANFA Altınpark İşletmelerinin Genel Müdürlüğüne emekli asker Semih Narlıoğlu'nu atamıştı. Narlıoğlu görevde 9 ay kaldı. 2 Ocak 2020 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğüne Beypazarılı Semih Narlıoğlu görevden alınarak yerine Kızılcahamamlı Nevzat Uslucan atandı. Yavaş geçmiş dönem yakın siyasi arkadaşlarından olan Nevzat Uslucan'ın görevine de müfettiş raporu yüzünden 7 ay sonra görevine son verdi.

ADRESE TESLIM

4 Martta kurulan "Sınırlı sorumlu İç Anadolu Süs Bitkileri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi"ne Müdür Nevzat Uslucan 12 Mart'ta 5 milyon 390 bin TL ihale verdiği ortaya çıktı. Yani sadece şirket davet ediliyor. Canlı yayınlanmayan '8 kalem yazlık mevsimlik çiçek alımı ve dikimi' ihalesi adrese verildi. İhale belgeleri sosyal medyaya düştü. Müfettişler inceleme yapmak zorunda kaldı. İncelenen raporları üzerine Uslucan görevinden alındı. Dikkat çeken bir ayrıntı daha, ihale belgesinde "pazarlık" yazıyor. Yani, Uslucan şirketi çağırıp işi yeni kurulan bir şirkete veriyor. ANFA daha önce de Anafartalar Çarşısı'ndaki dükkanların kiralanması işine yüzünü güzüne bulaştırmıştı.