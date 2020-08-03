‘Hayallerimin peşinde koşuyorum’

Milli Futbol Takımı oyuncusu Barış Telli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ve yeni normalleşme döneminde çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü dile getirdi. Telli, bu sporu çok sevdiğini ve çalışmalarına hiç ara vermeden devam ettiğini belirterek,şeklinde konuştu. TRAFİKTE DİKKATLİ OLUN!Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) sürecinde de her zaman antrenmanlarını yaptığını kaydeden Barış, özel bir salonda farklı spor branşlarıyla kondisyon ve fizik çalışmaları gerçekleştirdiğini anlattı. Barış Telli, Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası araç kullanacak vatandaşların dikkatli olması gerektiğini de ifade ederek,ifadelerini kullandı.