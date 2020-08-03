Nallıhan Kuş Cenneti hayran bırakıyor

TÜRKIYE'NIN zengin doğası ve bitki örtüsü sayesinde, pek çok kentte farklı özelliklere sahip ekosistemler oluşuyor. Ülkenin doğal zenginlikleri arasında, dünyanın hayranlığını kazanmış kuş cennetleri bulunuyor. Bu bölgelerde hem kuş türleri korunuyor hem de onları doğal ortamlarından izlemek ve haklarında bilgi sahibi olmak isteyenler için özel alanlar yer alıyor. Kuşlara yuva ve dinlenme noktası olan, dünyanın hayranlığını kazanmış birbirinden güzel kuş cennetleri, havadan görüntülendi.

200 KUŞ TÜRÜ VAR

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Nallıhan, tarihi ve doğal güzellikleriyle hayran bırakıyor. Nallıhan ilçesindeki Davutoğlan Mahallesi'nde, Aladağ Çayı'nın Sarıyar Barajı ile birleştiği yerde oluşan, yapay bir sulak alan ekosistemi olan Nallıhan Kuş Cenneti, yaklaşık 200 kuş türünü barındırıyor. Kış aylarında yeşilbaş, angıt, sakarmeke ve karabaş gibi kuş türlerinin bulunduğu Nallıhan Kuş Cenneti'nde, bu özelliğiyle kış ortasında kuş sayımları gerçekleştiriliyor.