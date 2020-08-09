65 yıllık turşu ustası

İLÇEYE bağlı Aşağı Çavundur Mahallesi'nde yaşayan Yerli, turşu kurmaya komşularından öğrenerek başladı. Bu yıla kadar turşuculuğu severek sürdüren Yerli, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle işini çocuklarına devretti. Buna rağmen mesleğinden tamamen kopamayan Yerli, çocuklarının yaptığı turşuları kontrol etmeyi ihmal etmiyor. İhsan Yerli, işe ilk olarak salatalık turşusu ile başladığını, yıllar içinde farklı turşu çeşitleri de kurduğunu söyledi.

FAZLA TUZ ERİTİR

Turşu yapımında kullandıkları sebzeleri kendilerinin ektiğini belirten Yerli, "Bu mesleğin püf noktası, işini temiz yapacaksın, güzel kuracaksın, suyunu iyi ayarlayacaksın. Tuzu fazla olursa eritir, az olursa hoş olmaz" dedi. Bugüne kadar yaptığı ürünleri satmakta hiç zorluk çekmediğini vurgulayan Yerli, "Bundan sonra mesleği çocuklarımız yapıyor. Artık sadece seyrediyoruz ve kontrol ediyoruz" ifadesini kullandı. İhsan Yerli'nin kızı 61 yaşındaki Leyla Çelik de anne ve babasından öğrendiği turşu yapımını yıllardır sürdürdüğünü, işi severek yaptığını dile getirdi. İhsan amcanın gelini 56 yaşındaki Ayşe Yerli de turşu yapımı ile evlendiğinde tanıştığını, ardından mesleği olduğunu aktardı.