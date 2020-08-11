Engelli Sena ve ailesıne sıcak yuva

Çamlıdere Dağkuzuören Köyü'nde ihtiyaç sahibi ve engelli çocukları olan bir aileye Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can prefabrik ev yaptırdı. Belediye sosyal sorumluluk projesi kapsamında onuncu prefabrik evi ihtiyaç sahibi aileye teslim etti. İlçenin her köşesinde vatandaşların ihtiyaçlarına koşan belediye ihtiyaç sahibi aileleri tek tek tespit ediyor. Çamlıdere Belediyesi, zihinsel ve fiziksel engelli çocuğu olan köyde yaşam süren aileye evi hediye ederek sıcak bir yuvaya kavuşmalarına vesile oldu. Çamlıdere ilçesine 33 kilometre uzaklıktaki Dağkuzuören köyü nüfusuna kayıtlı ve köyde yaşayan ama evleri oturulacak durumda olmayan engelli çocuğa ve ailesine prefabrik ev yaptırarak hediye etti. Prefabrik ev Belediye Meclis üyesi Adem Varol tarafından aileye takdim edildi. Yeni evlerine yerleşen Begüm Sena ve ailesi Başkan Can'a teşekkür etti. Aile engelleri ortadan kaldıran bir b elediye başkanına sahip olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.