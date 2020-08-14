Sincan’da koronavirüs denetimleri

SİNCAN Belediyesi ilçe genelinde bir taraftan dezenfeksiyon seferberliğine diğer taraftan da denetimlere büyük bir titizlikle devam ediyor.nın valiliklere gönderdiği "" konulu genelge kapsamında ülke genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalarda bir kez daha denetim yapıldı. Sincan Belediyesi ekipleri de tam kadro sahadaydı. Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri ile koordineli şekilde yürütülen denetimlerde, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar sıkı bir denetimden geçti. Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Osmanlı Mahallesi Kapalı Pazar yerinde denetimlerde bulundu. Başkan Ercan pazarcı esnafının ve vatandaşların maske takıp takmadığını, pazar yerinde uyulması gereken kurallara uyulup uyulmadığını denetledi. Başkan Ercan vatandaşların taleplerini de dinledi.