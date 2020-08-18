Spor-eğitim ikilemi bitti!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanına sahip olabileceğini açıkladı. Sportif altyapının güçlendirilmesi adına önemli bir düzenleme olduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, genç sporcuların yetişme döneminde yaşanan sorunların bu çalışma ile birlikte ortadan kalkacağının da altını çizdi. Yetenekli sporcuların eğitim hayatını seçerek spordan kopmalarının önüne geçecek bu yeni düzenleme ile birlikte gelecekte çok daha başarılı nesillerin de yetişeceğine vurgu yapan bakan Kasapoğlu,sözleriyle müjdeyi de verdi.İlk ve ortaöğretim çağındaki sporcu öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği ortak çalışma neticesinde sportif başarılar elde ederlerse değerlendirme kriterleri içinde ilave bir puan alarak ödüllendirilecek.DÜNYA ve Avrupa Şampiyonalarında dereceye girip altın madalya almışsa+ 50 puan,Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) ile Dünya Gençlik Olimpiyatlarında dereceye girip altın madalya almışsa+ 30 puan,ve bronz madalya almışsa+ 15 puan, ulusal spor faaliyetlerinde dereceye giripgümüş madalya almışsabronz madalya almışsa