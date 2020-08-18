Spor-eğitim ikilemi bitti!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanına sahip olabileceğini açıkladı. Sportif altyapının güçlendirilmesi adına önemli bir düzenleme olduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, genç sporcuların yetişme döneminde yaşanan sorunların bu çalışma ile birlikte ortadan kalkacağının da altını çizdi. Yetenekli sporcuların eğitim hayatını seçerek spordan kopmalarının önüne geçecek bu yeni düzenleme ile birlikte gelecekte çok daha başarılı nesillerin de yetişeceğine vurgu yapan bakan Kasapoğlu, "Bu vesile ile yetenekli genç ve çocuklarımızın spora devamlılığının sağlanmasında, 'spor mu, eğitim mi' ikilemini aşmasında tarihi bir adım daha atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sportif başarının ilk basamaktan itibaren destekleneceği bu değişikliğin ülkemiz sporu için hayırlı olmasını diliyorum"
sözleriyle müjdeyi de verdi.
BAŞARILI SPORCULARA BÜYÜK AVANTAJ
İlk ve ortaöğretim çağındaki sporcu öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği ortak çalışma neticesinde sportif başarılar elde ederlerse değerlendirme kriterleri içinde ilave bir puan alarak ödüllendirilecek. Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) ile Dünya Gençlik Olimpiyatlarında ve Ulusal Spor Faaliyetlerinde başarılı olan genç sporcular, diğer koşullarının da uygun olması halinde bu imkândan yararlanabilecek.
PUANLAMA NASIL OLACAK?
DÜNYA ve Avrupa Şampiyonalarında dereceye girip altın madalya almışsa
+ 50 puan, gümüş madalya almışsa
+ 40 puan ve bronz madalya almışsa
+ 30 puan,
Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) ile Dünya Gençlik Olimpiyatlarında dereceye girip altın madalya almışsa
+ 30 puan, gümüş madalya almışsa
+ 20 puan
ve bronz madalya almışsa
+ 15 puan, ulusal spor faaliyetlerinde dereceye girip altın madalya almışsa
+ 20 puan,
gümüş madalya almışsa
+ 15 puan,
bronz madalya almışsa + 10 puan alacak.