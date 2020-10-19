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3 puanı kaçırdı

Hafta içi koronavirüs sebebiyle sarsılan , karşısında Beykan’ın golüyle öne geçti. Ancak ikinci yarıda ’ya engel olamayınca 3 puan hasreti sürdü

Giriş Tarihi: 19.10.2020 ABONE OL
Ankaraspor 3 puanı kaçırdı
TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ankaraspor evinde Giresunspor ile yenişemedi: 1-1. 9 futbolcusunun Koronavirüs'e yakalanmasının gölgesinde, yeni hocasıyla maça çıkan ve üç maçtır galibiyete hasret kalan Başkent ekibi, 36'da Beykan'ın bu sezonki ikinci golüyle öne geçti: 1-0. İlk yarı bu skorla biterken, Giresunspor rakip takımın zayıf noktalarını belirleyip ikinci devreye 3 değişiklikle başlayıp başladı. Konuk ekibin bu hamlesi sonuç verirken, Eren Tozlu 54'te takımına eşitliği sağlayan golü attı: 1-1.

TAŞDEMİR ÇARE OLAMADI
Ankaraspor'da Stanojevic rakibine sert müdahalesi sonucu 88'de atıldı. Maçta başka gol olmayınca ekipler puanları paylaştı. Böylece ev sahibi ekibin yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir takımı ile çıktığı ilk maçta puanla tanışsa da kötü galibiyet özlemini dindiremedi.
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Ankaraspor 3 puanı kaçırdı
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