Ankaraspor 3 puanı kaçırdı

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ankaraspor evinde Giresunspor ile yenişemedi: 1-1.İlk yarı bu skorla biterken, Giresunspor rakip takımın zayıf noktalarını belirleyip ikinci devreye 3 değişiklikle başlayıp başladı. Konuk ekibin bu hamlesi sonuç verirken, Eren Tozlu 54'te takımına eşitliği sağlayan golü attı: 1-1.Ankaraspor'da Stanojevic rakibine sert müdahalesi sonucu 88'de atıldı. Maçta başka gol olmayınca ekipler puanları paylaştı.da kötü galibiyet özlemini dindiremedi.