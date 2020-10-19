Ankaraspor 3 puanı kaçırdı

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ankaraspor evinde Giresunspor ile yenişemedi: 1-1. 9 futbolcusunun Koronavirüs'e yakalanmasının gölgesinde, yeni hocasıyla maça çıkan ve üç maçtır galibiyete hasret kalan Başkent ekibi, 36'da Beykan'ın bu sezonki ikinci golüyle öne geçti: 1-0.
İlk yarı bu skorla biterken, Giresunspor rakip takımın zayıf noktalarını belirleyip ikinci devreye 3 değişiklikle başlayıp başladı. Konuk ekibin bu hamlesi sonuç verirken, Eren Tozlu 54'te takımına eşitliği sağlayan golü attı: 1-1.
TAŞDEMİR ÇARE OLAMADI
Ankaraspor'da Stanojevic rakibine sert müdahalesi sonucu 88'de atıldı. Maçta başka gol olmayınca ekipler puanları paylaştı. Böylece ev sahibi ekibin yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir takımı ile çıktığı ilk maçta puanla tanışsa
da kötü galibiyet özlemini dindiremedi.