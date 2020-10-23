Dünya, Ampute futbolun başına Türkiye’yi istedi

Dünya Ampute Futbol Federasyonunun (WAFF) başkanlığına seçilen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, WAFF'ın yeni başkanı olmaktan gurur duyduğunu belirterek, ampute futbolun uluslararası arenada etkinliğini artırmak için hazır olduğunu söyledi. Başkanlık ve yönetim kurulu seçiminin yapıldığı WAFF Genel Kurulu'nun koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi düzenlendiğini belirten Uztürk, "Mevcut başkan Rick Hoffman'ın aday olmayacağını açıklaması üzerine seçimlerde tek aday olarak yer aldım. 17 Avrupa ülkesinin oylarıyla başkanlığa aday gösterildim"
ifadelerini kullandı.
UEFA VE FIFA İLE İLİŞKİLER GELİŞECEK
2024 senesine kadar sürecek başkanlığı süresince herkese ulaşmayı hedeflediğini vurgulayan başkan Uztürk, "Heyecanlı ve uzun bir dönem bizi bekliyor. Dünyada ampute futbolun kurumsallaşması adına güzel işler yapacağız. 2024'e kadar görevde bulunacağım WAFF Başkanlığım boyunca önceliğimiz, herkese ulaşabilmek. UEFA ve FIFA ile olan ilişkilerin ilerletilmesi, yeni kaynakların yaratılması diğer amaçlarımızın arasında" diye konuştu. Uztürk, Gençlik ve Spor Bakanlığının maddi ve manevi himayesinin, bu anlamlı göreve gelmesinde önemli bir rol oynadığına da dikkati çekerek, "Başta bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere, tüm camiamıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başkanlık görevimim hayırlı olmasını temenni ediyorum"
ifadelerini kullandı.
NEDEN TÜRKİYE'Yİ İSTEDİLER?
Seçimlere katılan 20 ülke oy birliğiyle WAFF Başkanı olarak Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'ün olmasını istedi.
Paralimpik branşlarımızdaki sporcularımızın Paralimpik Oyunları'nda ve uluslararası arenada kazandıkları tarihi başarılar, Türkiye'nin saygınlığını oldukça arttırdı.
Türkiye, ampute futbol branşında 34 takıma ulaşarak, dünyada en çok katılımlı lige sahip…
700'e yakın sporcu potansiyeli, 60'dan fazla hakem, kulüplerin olağanüstü çabasıyla Türkiye'ye kazandırdığı başarılı sporcular ve bu doğrultusunda gelişen milli takımımızın Avrupa ve dünyadaki başarıları var.