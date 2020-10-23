Dünya, Ampute futbolun başına Türkiye’yi istedi

Dünya Ampute Futbol Federasyonunun (WAFF) başkanlığına seçilen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, WAFF'ın yeni başkanı olmaktan gurur duyduğunu belirterek, ampute futbolun uluslararası arenada etkinliğini artırmak için hazır olduğunu söyledi. Başkanlık ve yönetim kurulu seçiminin yapıldığı WAFF Genel Kurulu'nun koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi düzenlendiğini belirten Uztürk,ifadelerini kullandı.2024 senesine kadar sürecek başkanlığı süresince herkese ulaşmayı hedeflediğini vurgulayan başkan Uztürk,ifadelerini kullandı.Seçimlere katılan 20 ülke oy birliğiyle WAFF Başkanı olarak Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'ün olmasını istedi.Paralimpik branşlarımızdaki sporcularımızın Paralimpik Oyunları'nda ve uluslararası arenada kazandıkları tarihi başarılar, Türkiye'nin saygınlığını oldukça arttırdı.Türkiye, ampute futbol branşında 34 takıma ulaşarak, dünyada en çok katılımlı lige sahip…700'e yakın sporcu potansiyeli, 60'dan fazla hakem, kulüplerin olağanüstü çabasıyla Türkiye'ye kazandırdığı başarılı sporcular ve bu doğrultusunda gelişen milli takımımızın Avrupa ve dünyadaki başarıları var.