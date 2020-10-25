Balköy projesi’ne tanıtım toplantısı

Düzenlenen toplantıya Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Dekanı Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu, muhtarlar ve davetliler katıldı. Tanıtım sunumu ile başlayan programda konuşan Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Dekanı Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu konuşmalarında Balköy Projesi'nin önemine değindi. Proje detaylarını paylaşan Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu "Bu proje ile amaçlanan Ankara Gölbaşı İlçesi Ballıkpınar Mahallesi'nde sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin oluşturulması geliştirilmesi, uzun dönemde Ballıkpınar Mahallesi'nin turizm cazibe merkezi haline getirilmesidir. Projemiz ile ilçe belediye ve bölgelere örnek teşkil etmeyi amaçlıyoruz" dedi. Hayata geçecek olan projenin Gölbaşı'na hayırlı olması temennisinde bulunarak sözlerine başlayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Ankara Kalkınma Ajansı finansmanı, Gölbaşı Kaymakamlığımız, Belediyemiz, Hacı Bayram Veli Üniversitesi ortaklığıyla başladığımız Balköy projemizin ilçemize ve Ballıkpınar Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Projemiz ile 40 yıl evvelki Ballıkpınar' a gideceğimize inanıyorum. Gölbaşımız her şeye layık olan bir ilçe. Gölbaşımız turizmi, tarımı, tarihi, sanayi tesislerini, eğitim kampüslerini kısacası bir ilçede olması gereken tüm bileşenleri bünyesinde barındıran önemli merkez konumundadır. Bu proje İlçemize yeni bir değer katmak adına gerek turizm açısından gerekse tarımsal açıdan önemli bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı.Ballıkpınar Mahallemiz çekim ve cazibe merkezi haline gelecekgeçecek projenin katacağı değerleri de aktaran Ramazan Şimşek "Okul binamızın yenilenmesi, sağlık ocağımızın tadilatı, mahalle meydanı, yöresel ürün satış alanı, örnek pansiyonların yapılması ve rekreasyonların alanları ile Ballıkpınar'ın bu proje ile önemli bir çekim ve cazibe merkezi haline geleceğine inanıyorum. Projemiz sayesinde; turizm ve tarım potansiyeli artarken, kırsal alanda yaşam refahını yükseltmeyi ve bölgedeki gelişmişliği de arttırmayı amaçlayacağız" diyerek sözlerini noktaladı.