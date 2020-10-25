Hem fizik tedavi hem içme kürü

hastalığa destek tedavisi veren Termal Kaplıcaları, bu özelliği sayesinde sadece Türkiye'den değil, dünyanın birçok ülkesinden de insanları kendisine çekiyor. Pandemi sürecinde günübirlik ziyaretçi sayılarında az da olsa bir azalma yaşayan Termal Kaplıcalar, konaklama anlamında ise aynı cazibesini koruyor. Suların mide ve bağırsak hastalıklarına iyi gelmesinin yanı sıra bağışıklığı da güçlendirdiğini vurgulayan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar "Pandemi dolayısıyla günübirlik ziyaretçi sayılarında az da olsa bir azalma yaşandı. Ama termal ve şifalı suların bulunduğu otellerimizde kalmak isteyenlerde düşüş yaşamadık. Yerli misafirlerin yanında yabancı misafirlerimizi de ağırlıyoruz" dedi. Acar, "Termal Kaplıcaları'ndaki sular hem içme kürü olarak kullanılıyor, fizik tedavi amaçlı uygulanıyor. İçme küründeki sula mineral içeriğinin yüksek olması nedeniyle mide, bağırsak ve bağışıklık sistemine iyi geliyor. Şifa bulmak isteyenleri kaplıcalarda ağırlıyoruz" dedi. Tesisler artık daha güvenli Öte yandan Termal Kaplıca Tesisleri'nin Güvenli Turizm Sertifikası aldığını hatırlatan Başkan Acar, "Kızılcahamam Belediyemiz Pansiyon Evleri Güvenli Turizm Sertifikası aldı. Bu sertifikanın bize şart koştuğu bir takım kriterler var. Bunlara katı bir şekilde uyuyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kuralına misafirlerimizin de uymalarını sağlıyoruz. Özellikle hamam, havuzlar ve saunalarda güvenli alanlarımızı oluşturduk. Buralarda kişi sayıları belirlendi. Bu kişi sayılarının üzerine çıkan misafirlerimizi kabul edemiyoruz. Kaplıca girişlerinde HES kodu uygulamasına başladık. Bu anlamda riskli olan misafirlerimizi tesise kabul etmeyerek hem diğer misafirlerimizi hem de personellerimizi koruyoruz" diye konuştu.