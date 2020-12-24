Geleceğin ‘Naim’leri yetişecek

KAHRAMANKAZAN Belediyesi'nce, Türkiye'de ilk kez belediyelerin halter takımlarını buluşturan ve ilki geçen yıl düzenlenen "Naim Süleymanoğlu Türkiye Belediyeler Arası Halter Şampiyonası"nın ikincisi başladı. Pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen turnuvaya 20 farklı il ve ilçe belediye takımı ile 160 sporcu katılıyor.Türkiye'de belediyelerin halter takımları arasında düzenlenen ilk turnuva olma özelliğini taşıyan şampiyonaya 20 belediye ile 160 sporcu katıldı. Pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen turnuva, Kahramankazan Belediyesi Spor ve Kamp Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, açılışa telekonferans yöntemiyle katılarak, sporculara başarılar diledi, Naim Süleymanoğlu'nun asla unutulmayacağını, onun gibi sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Açılışta Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da sporcuları yalnız bırakmadı. Muharrem Süleymanoğlu da, anlamlı bir turnuvada ağabeyinin anısının, yaşatılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Erkekler olmak üzere 10 farklı kiloda düzenlenen ve 4 gün sürecek müsabakaların ardından dereceye girecek sporculara madalyaları verilecek.