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Yapılandırmada son gün 1 Şubat

Giriş Tarihi: 7.1.2021 ABONE OL
Yapılandırmada son gün 1 Şubat
EMLAK, ÇTV, İRV vergileri, asfalt, kira, yol harcamalarına katılım payı borçları ve daha pek çok farklı vergi borcunu da kapsayan vergi borcu affı yapılandırması için son başvuru tarihi ve ilk taksit ödeme süreleri uzatıldı. Son başvurunun 1 Şubat Pazartesi günü olduğunu belirten belediye yetkileri, aftan ve borç yapılandırmasından yararlanmak isteyen vatandaşların Yenimahalle Belediyesi veznelerine ve semt tahsilat birimlerine müracaat etmeleri gerektiğini de bildirdi. Buna göre borçluların, son güne kalmadan belediyenin tahsilat birimlerine gelerek başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.
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Yapılandırmada son gün 1 Şubat
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