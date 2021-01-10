Gölbaşı’da sosyal denge sözleşmesi

Belediyesi, Türk Yerel Hizmet Sendikası ile belediye memurlarına dair sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzaladı. Gölbaşı Belediyesi'nde çalışan memurlara yapılan sözleşme ile bürüt üzerinden yüzde yüz sosyal denge tazminatı verildi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek mali yapılarındaki düzelme ile hem çalışanlarının ücretlerini iyileştirdiklerini hem de Gölbaşılı hemşerilere hizmet verdiklerini aktararak "Yapmış olduğumuz tasarruflarımız neticesinde ekonomimizi düzelttik. Gölbaşı sadece belediye başkanı tarafından yürütülmüyor. Sizlerin sayesinde, çalışanlarımız ile hak ettiğimiz yerdeyiz. Biz bir aileyiz. Sosyal denge tazminatlarınız sizlere ve ailenize hayırlı olsun. Allah güle güle harcamayı nasip etsin" dedi. Çalışan memurlar Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e teşekkürlerini iletti. Türk Yerel Hizmet Sendikası Başkanı Ahmet Ragıp Hızal'ın, Ramazan Şimşek'e çiçek ve Kuran-ı Kerim hediye etmesi ile tören son buldu.