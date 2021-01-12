Otokent Ankara’da yer kalmadı

Türkiye otomotiv sektörü, salgınla mücadele döneminde hem iç hem dış pazarda performansıyla ekonomiye büyük katkı sağladı. Otomotiv sektöründe önemli rol üstlenen başkent de yatırımlarda vites büyüttü. Türkiye'nin en büyük otomobil alışveriş ve yaşam merkezi olmaya aday Otokent Ankara'ya rekor talep geldi. İnşaat çalışması başlamadan dükkânların neredeyse tamamı satıldı. Ankara Oto Galericileri Derneği Başkanı İlkay Kalkan, Başkent'teki oto galerileri bünyesinde barındıracak, 2 bin 500 araç kapasiteli Otomotiv AVM'de dükkânların kapış kapış gittiğini söyledi.Başkentin ticaret merkezi olarak görülen İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde başlatılan Otomotiv AVM projesi 2022'de tamamlanacak. Ticari bölümlerin yanı sıra restoran, kafeler ve sosyal alanlarla yaşam merkezi niteliği taşıyacak olan proje ilk etapta bin 500 kişiye de istihdam yaratacak. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte SABAH'ı ziyaret eden 500 galerici esnafın üye olduğu ANODER Başkanı Kalkan, 26 bin metrekarelik alanda 5 kat olarak planlanan projenin 365 bağımsız bölümden oluşacağını belirterek, "Başkent'te 2 bin 500'ün üzerinde galerici esnaf faaliyet gösteriyor. Uzun süredir mağduriyet yaşayan esnafın büyük bir kısmı modern bir yapıda, aynı çatı altında toplanacak. Lokasyon olarak merkezi olması büyük avantaj olacak" dedi.Otokent'in otomobil almak isteyenlerin çocuklarıyla, eşleriyle birlikte gelip dolaşabilecekleri bir yaşam merkezi olacağını vurgulayan Kalkan, "Ziyaretçilerin uzun süre vakit geçirebilecekleri bir alan yaratılıyor. Restoranlar, kafeler olacak. Araç satın alınırken yapılacak tüm işlemler tek bir adreste çözülecek. Ekspertiz değerinden, devir, noter, ruhsat tüm işlemler bu çatı altında yapılacak. Araç bakım ve servis hizmeti almak da mümkün olacak. Banka şubeleri yer alacak. Bir günde bütün işlemler yapılabilecek" diye konuştu. İlk etapta 400 milyon liralık yatırım yapılan Otokent'in yerli sanayi hamlesinde önemli rol üstlenen OSTİM'e yakın olmasının da avantajları bulunduğunu kaydeden Kalkan, "Türkiye'nin en iyi otomobil, elektrik ustaları burada. Tüketiciye araç satıldı işlem bitti olmayacak. Sanayide işi varsa aracı olacağız. Bir sorun yaşadıklarında doğrudan biz muhatap olacağız" değerlendirmesini yaptı. Projenin otomobil satıcılarının müşterilerle bir araya gelmelerini kolaylaştıran pek çok detaya sahip olduğunu belirten Kalkan, "Yapı açılıp kapanabilir çatışı sistemiyle doğal havalandırmayla destekleniyor. Araçların yağmur, doludan etkilenmesi de önlenmiş olacak" dedi.APARTMAN altı oto galerilerin taşınmasına yönelik düzenleme geçen yıl Haziran ayında yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile artık konut ruhsatlı yapıların altında otomobil yatışı yapılamıyor. Açılmış olanlar da yönetmelikle gösterilen yerlere taşınıyor. Ankara'da yaklaşık 2 bin 500 galerici esnaf bulunuyor ancak sadece 550 kapasiteli oto galericiler sitesi bulunuyor. Otokent Ankara'nın tamamlanmasıyla birlikte esnafın dükkân ihtiyacı da karşılanmış olacak.