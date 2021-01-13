Mücadele salonun adına yakıştı

Türkiye Basketbol Ligi'nde Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan Mamak Belediyesi-Sigortam.net İTÜ karşılaşması adeta NBA maçlarını aratmadı. Başkent ekibi, rakibi Sigortam.net İTÜ'yü 103-95 mağlup etti. Mamak 15, Sigortam. net 16 isabet bulurken, yeşil- beyazlılardaile öne çıkan isimler oldu. Mamak Belediyesi, 10-2'lik seri yakalayarak çeyreği 25-24 önde bitirmeyi başardı.Maçtaki üstünlüğünü bırakmayan Mamak, soyunma odasına 54-50 önde gitti. 3.çeyrekte de başarılı oyununu sürdüren Mamak, 6 üçlük ile periyodu 83-73 önde bitirdi. Bitimine 3 dakika kala öne geçmeyi başaran konuk ekibe cevabı