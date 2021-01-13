Mücadele salonun adına yakıştı

Türkiye Basketbol Ligi'nde Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan Mamak Belediyesi-Sigortam.net İTÜ karşılaşması adeta NBA maçlarını aratmadı. Başkent ekibi, rakibi Sigortam.net İTÜ'yü 103-95 mağlup etti. Mamak 15, Sigortam. net 16 isabet bulurken, yeşil- beyazlılarda Watkins 24 sayı (3/7 üçlük), 6 ribaund, 10 asist, Özgür Şahin 23 sayı (6/12 üçlük), 5 ribaund, 2 asist, Mustafa Baki 13 sayı, 4 ribaund, 5 asist, Lee 20 sayı, 7 ribaund, 1 asist
ile öne çıkan isimler oldu. Mamak Belediyesi, 10-2'lik seri yakalayarak çeyreği 25-24 önde bitirmeyi başardı.
KAPTAN MAÇI KOPARDI
Maçtaki üstünlüğünü bırakmayan Mamak, soyunma odasına 54-50 önde gitti. 3.çeyrekte de başarılı oyununu sürdüren Mamak, 6 üçlük ile periyodu 83-73 önde bitirdi. Bitimine 3 dakika kala öne geçmeyi başaran konuk ekibe cevabı 5 sayı ile kaptan Mustafa Baki verdi ve Mamak sahadan galibiyetle ayrıldı.