Alanya’da polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücüye 500 bin lira ceza uygulandı

Dinek Mahallesi'nde yapılan trafik denetiminde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, hafif ticari aracıyla kaçmaya başladı. Polis ekiplerince kovalamaca sonucunda Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı'nda durdurulan aracın sürücüsü gözaltına alındı. Araç sürücüsüne, 'polisin 'dur' ikazına uymamak, kırmızı ışık ihlali, makas atmak ve ehliyetsiz araç kullanmak' suçlarından toplam 500 bin lira ceza uygulandı. Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatılırken, araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör