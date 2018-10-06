Nazan Eckes çocukları büyüttü

RTL
televizyonunun güzel ve
başarılı yüzü Nazan Eckes
(42), Almanya
'daki yoğun temposu
arasında iki de çocuk büyütüyor. Programdan programa koşturan Nazan Eckes, önceki gün büyük oglu Lounis'in 4. yas gününü kutladı. Avusturyalı sanatçı Julian Khol (37) ile evlenen Nazan, sıkça esi, iki yasındaki oğlu İlyas ve dört yasına basan büyük oğlu Lounis ile sıkça tatile çıkıyor. Daha çok doğa tatillerini tercih eden Nazan, çocukları ile göl kenarı ve ağaçlık alanlarda bolca vakit geçiriyor. Nazan ve ailesi sık sık Türkiye'de de tatil yapıyor.