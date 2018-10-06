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çocukları büyüttü

’nın en tanınmış TV yüzlerinden biri olan , büyük oğlu Lounis’in dördüncü yaş gününü kutladı

Giriş Tarihi: 6.10.2018 09:30
Nazan Eckes çocukları büyüttü
RTL televizyonunun güzel ve başarılı yüzü (42), 'daki yoğun temposu arasında iki de çocuk büyütüyor. Programdan programa koşturan Nazan Eckes, önceki gün büyük oglu Lounis'in 4. yas gününü kutladı. Avusturyalı sanatçı Julian Khol (37) ile evlenen Nazan, sıkça esi, iki yasındaki oğlu İlyas ve dört yasına basan büyük oğlu Lounis ile sıkça tatile çıkıyor. Daha çok doğa tatillerini tercih eden Nazan, çocukları ile göl kenarı ve ağaçlık alanlarda bolca vakit geçiriyor. Nazan ve ailesi sık sık Türkiye'de de tatil yapıyor.

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Nazan Eckes çocukları büyüttü
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