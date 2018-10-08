Frankfurt Türk Film Festivali start alıyor

Bu yıl 18'incisi düzenlenecek Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali
, 13-19 Ekim'de seyirciyle buluşacak. Festivalin tanıtımı Frankfurt'ta bir otelde yapıldı. Festival Baskanı Hüseyin Sıtkı, konuşmasında, Türkiye, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden kısa ve uzun metrajlı 40'a yakın filmin izleyicilerle buluşacağını söyledi. Sıtkı, "Sosyal içerikli ve bizleri iyi anlatan filmler olacak. Aynı zamanda belgeseller de gösterilecek" dedi. "Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması" olarak tanımlanan Altın Elma'nın Türkiye jürisi, yapımcı ve yönetmen Gani Müjde, yönetmen Ezel Akay, yapımcı Şükrü Avşar, sinema yazarı Mehmet Açar, kurgucu Çiçek Kahraman, oyuncu Vildan Atasever, oyuncu Tarık Ünlüoğlu'ndan oluştu.
Festival kapsamında Feridun Karakaya'ya vefa ödülü, Erden Kıral, Isıl Yücesoy ile Cezmi Baskın'a yasam boyu onur ödülü verilecek. Türk sinemasının güncel örneklerini sunacak 18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin yarışma bölümü için, Türkiye'deki jüri tarafından "Borç", "İşe Yarar Birşey", "Kar", "Kaygı", "Kelebekler", "Körfez", "Martı", "Ölümlü Dünya", "Sarı Sıcak" ve "Taksim Hold'em" filmleri seçildi. Festivalde Basak Köklükaya, Tuğçe Altuğ, Hazar Ergüçlü, Algı Eke ve Borç İpek Türkan' "En iyi Kadın Oyuncu" için yarışırken, Yiğit Özşener, Doğu Demirkol, Bartu Küçükçağlayan / Tolga Tekin ve Aytaç Usun da "En Iyi Erkek Oyuncu" ödülü için yarışacak.
İsa DEVEÇEKEN / FRANKFURT