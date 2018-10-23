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’ya ’i dar ettiler

Göç ve İslam karşıtı hareketinin dördüncü yıldönümünde ’de toplanan ırkçılar, on bin kişilik karşı gösteriyle şaştı kaldı

Giriş Tarihi: 23.10.2018 09:10
PEGIDA’ya Dresden’i dar ettiler
'DA göç ve İslam karşıtı 'nın destekçileri, 'de gösteri düzenledi. Yaklaşık dört bin kişinin katıldığı ve "Dört yıllık direniş" sloganıyla düzenlenen gösteride, yine ırkçı sloganlar atıldı. Buna karşılık on bin civarında gösterici, PEGIDA yanlılarını protesto etmek için toplandı.
Kentin farklı noktalarından "Nefret yerine sevgi" sloganıyla harekete geçen iki grup daha sonra kentin merkezinde birleşti. PEGIDA yanlıları, bu durum karşısında moralsizce dağıldı. Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da attığı tweet ile PEGIDA'nın kuruluş yıldönümünü "ülkemiz için üzücü bir gün" sözleriyle değerlendirdi.
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PEGIDA’ya Dresden’i dar ettiler
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